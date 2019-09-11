Son Dakika Haberleri: Doğu Karadeniz'de hava sıcaklığı düşüyor
Son Dakika Güncel Haber

Doğu Karadeniz'de hava sıcaklığı düşüyor

12 dakika önce

Hava sıcaklığının düşüşe geçtiği Doğu Karadeniz Bölgesinde sahil kesimleri kısa süreli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.

Doğu Karadeniz'de hava sıcaklığı düşüyor, System.String[]

Hava sıcaklığının düşüşe geçtiği Doğu Karadeniz Bölgesinde sahil kesimleri kısa süreli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.


Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sahil kesimleri kısa süreli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin 1-2 derece altında seyredeceği bölgede rüzgar batı ve kuzey batılı, akşam saatlerinden sonra güneyli yönlerden orta kuvvette esecek.


Bölgede gün içerisinde beklenilen sıcaklık değerleri; Bayburt, Artvin ve Trabzon'da 25, Rize'de 27, Gümüşhane ve Giresun'da 26 derece. - BAYBURT

Doğu Karadeniz, Bayburt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 10:01 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ocak zammıyla en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Arkeoloji ve sanat tarihi öğrencileri müze ve ören yerlerini ücretsiz gezebilecek Uyumadan önce şarjda bıraktığı telefon patladı, talihsiz adamın bacağı parçalandı! Kartal Anadolu Adliyesi'ndeki silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı! Büyük panik kamerada

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.9.2019 10:13:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Doğu Karadeniz'de hava sıcaklığı düşüyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]