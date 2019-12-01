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Doğu Karadeniz'de kar etkili oluyor

6 saat önce

DOĞU Karadeniz Bölgesi'nde yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.

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DOĞU Karadeniz Bölgesi'nde yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde öğlen saatlerinde yüksek kesimlerde kar yağışı başladı. Kar yağışı nedeniyle Trabzon- Gümüşhane karayolu Zigana Dağı Geçidi'nde kar kalınlığı yer yer 5 santimetreye ulaştı. Karayolları ekipleri yol güzergahında kar küreme çalışması başlattı.

Rize'nin İkizdere ilçesi Ovit Dağı geçidi kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı. Kar kalınlığının 15 santimetreye ulaştığı Ovit Dağı'nda ulaşım Türkiye'nin 14.3 kilometre ile en uzun tüneli olan Ovit Tüneli'nden sağlanıyor.

Kar yağışı Bayburt'ta da etkili oluyor. Kar yağışı nedeniyle Bayburt- Erzurum karayolu Kop Dağı geçidinde ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Karayolları ekipleri yolda kar küreme çalışması başlattı.


Doğu Karadeniz Bölgesi, Gümüşhane, Trabzon, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 09:49 Kaynak: DHA
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