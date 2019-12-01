Doğu Karadeniz'de kar etkili oluyor

Kar yağışı Bayburt 'ta da etkili oluyor. Kar yağışı nedeniyle Bayburt- Erzurum karayolu Kop Dağı geçidinde ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Karayolları ekipleri yolda kar küreme çalışması başlattı.

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İstanbul ve 9 il için sağanak yağmur, 6 il için de yoğun kar yağışı uyarısı yapıldı