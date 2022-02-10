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Doğu Karadeniz'de kar ve soğuk hava etkili oluyor - Son Dakika

Doğu Karadeniz'de kar ve soğuk hava etkili oluyor

10.02.2022 11:49
Doğu Karadeniz'de kar ve soğuk hava etkili oluyor

Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde soğuk hava ve kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde soğuk hava ve kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Bayburt'ta dün akşamdan itibaren etkili olan kar nedeniyle 180 köy yolu ulaşıma kapandı.

Yolların açılması için İl Özel İdaresi ekipleri, 48 personel ve 39 iş makinesiyle çalışmalara devam ediyor.

Yoğun kar sebebiyle eğitime ara verilen kentte, belediye ekipleri de mahalle ve sokakların yollarını açıyor.

Karayolları ekipleri, trafikte aksamaların yaşanmaması için yollarda tuzlama çalışması yapıyor.

Giresun

Valilikten alınan bilgiye göre, merkezde 1, Alucra'da 35, Çamoluk'ta 27, Dereli'de 34, Şebinkarahisar'da 62 ve Yağlıdere'de 5 olmak üzere toplamda 164 köyle ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri kapanan yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Gümüşhane

İl Özel İdaresinden yapılan yazılı açıklamaya göre, kar sebebiyle kent merkezinde 40, Kelkit'te 40, Kürtün'de 15, Köse'de 14, Şiran'da 16, Torul'da 3 olmak üzere 128 köy yolu ulaşıma kapandı.

Ekipler, 26 araçla kapalı yolları açmak için çalışma yürütüyor.

Artvin

Artvin'de dün akşam saatlerinden sonra yüksek rakımlı bölgelerde etkili olan kar yağışı sonrası merkezde 1, Borçka'da 6, Şavşat'ta 7 olmak üzere 14 köyün yolu ulaşıma kapandı.

Söz konusu yolların açılması için İl Özel İdaresi ekiplerince çalışma başlatıldı.

Öte yandan, Şavşat- Ardahan kara yolundaki Sahara Geçidi'nde de kar ve buzlanma nedeniyle Karayolları ekiplerince kar temizleme ve tuzlama çalışması yapılıyor.

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Doğu Karadeniz, Bayburt, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Doğu Karadeniz'de kar ve soğuk hava etkili oluyor - Son Dakika


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