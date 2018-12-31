Son Dakika Haberleri: Doğu Karadeniz'de Kar Yağışı

Doğu Karadeniz'de Kar Yağışı

32 dakika önce

Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde soğuk hava ve kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor.

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Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde soğuk hava ve kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor.

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, Gümüşhane'de kar yağışı sebebiyle Kelkit'te 45, Köse'de 8 ve Şiran'da 46 olmak üzere 99 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kapalı köy yollarının ulaşıma açılması için ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Bayburt

Bayburt İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hayrettin Koçyiğit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kar yağışının dün akşam saatlerinden itibaren il genelinde etkili olduğunu söyledi.

Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü belirten Koçyiğit, ilde kapalı bulunan 50 köy yolunun ulaşıma açılması için ekiplerin çalışma yürüttüğünü kaydetti.

Giresun

Giresun- Sivas kara yolu üzerinde bulunan 2 bin 200 rakımlı Eğribel Geçidi'nde kar ve tipi nedeniyle ulaşımda zaman zaman aksamalar yaşanıyor.

Karayolları ekipleri sürücüleri araçlarında kas lastiği, zincir ve çekme halatı bulundurmaları, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları için uyarıyor.

Yüksek kesimlerdeki köyler ile yaylalarda kar yağışı devam ederken, İl Özel İdaresi ekiplerince gerekli tedbirlerin alındığı bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 11:58 Kaynak: AA

Kelkit, Gümüşhane, Doğu Karadeniz, Kar, Güncel
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