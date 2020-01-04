Doğu Karadeniz'de kar yağışı - Son Dakika
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Doğu Karadeniz'de kar yağışı

6 saat önce

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde zaman zaman etkisini artıran kar nedeniyle Gümüşhane ve Rize'de toplam 161 köy yolu ulaşıma kapandı.

Doğu Karadeniz'de kar yağışı, System.String[]

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde zaman zaman etkisini artıran kar nedeniyle Gümüşhane ve Rize'de toplam 161 köy yolu ulaşıma kapandı.

Gümüşhane'nin yüksek kesimlerinde gece saatlerinde başlayan kar, şehir merkezinde de etkisini gösterdi. Kar kalınlığının yer yer 15 santimetreyi bulduğu kent merkezinde bazı araçların güçlükle ilerlediği gözlendi.

Belediye ekipleri, temizleme ve tuzlama çalışması gerçekleştiriyor.

Kar dolayısıyla merkez ilçede 45, Kelkit'te 21, Köse'de 10, Kürtün'de 5, Şiran'da 59, Torul'da 8 olmak üzere 148 köyün yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresine bağlı ekipler 16 iş makinesi yardımıyla kapalı köy yollarını ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Doğu Anadolu'yu, Doğu Karadeniz'e bağlayan Zigana Geçidi'nde ise kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı. Karayolları ekipleri, yol güzergahında kar temizleme çalışması yürütüyor.

Rize'de yaylalar beyaza büründü

Rize'de dünden itibaren etkili olan soğuk havanın ardından yaylalar beyaz örtüyle kaplandı.


Çamlıhemşin ilçesine bağlı dünyaca ünlü Ayder Yaylası'nda kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı. Çamlıhemşin'de 6, İkizdere ilçesinde ise 7 olmak üzere 13 köyün yolu ulaşıma kapandı.

İkizdere ilçesine bağlı Ovit Dağı Tüneli bölgesinde ise Karayolları ekipleri yol kontrol ve temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Giresun

Giresun'un Kümbet, Kulakkaya ve Bektaş yaylaları da yağışın ardından beyaza büründü.

İl Özel İdaresi ekipleri, yayla yollarında kar temizleme çalışmasına devam ediyor.

Şehrin iç kesimindeki Şebinkarahisar, Alucra ve Çamoluk ilçelerinde kar kalınlığı yaklaşık 20 santimetreye ulaştı.

Giresun'un iç kesimindeki ilçelerinin yanı sıra Sivas ile ulaşımın sağlandığı 2 bin 200 rakımlı Eğribel Geçidi'nde de kar etkili oluyor.

Karayolları ekipleri, geçitteki buzlanma dolayısıyla sürücülere uyarıda bulunuyor.

Doğu Karadeniz Bölgesi, Doğu Karadeniz, Gümüşhane, Rize, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 12:58 Kaynak: AA
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