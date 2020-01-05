Doğu Karadeniz'de kar yağışı - Son Dakika
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Doğu Karadeniz'de kar yağışı

6 saat önce

Doğu Karadeniz'deki Giresun, Gümüşhane ve Rize'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor.

Doğu Karadeniz'de kar yağışı, System.String[]

Doğu Karadeniz'deki Giresun, Gümüşhane ve Rize'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor.

Giresun İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, Alucra'da 20, Çamoluk'ta 18 ve Şebinkarahisar'da 40 olmak üzere toplam 78 köyle ulaşım sağlanamıyor.

Ekipler kapalı köy yollarının açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan kar kalınlığının 1,5 metreyi aştığı yaylalarda hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor.

Dereli ilçesine bağlı Yavuzkemal beldesinin Belediye Başkanı Adem Önal, gazetecilere yaptığı açıklamada, hafta sonları başta Kümbet, Kulakkaya ve Bektaş olmak üzere yaylaların ziyaretçi akınına uğradığını belirterek, halkın karın tadını doyasıya çıkardığını söyledi.

Gümüşhane

Gümüşhane İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, dün etkili olan kar yağışı sonrası ulaşıma kapanan 148 köy yolunun 50'si, ekiplerin çalışmaları sonucu açıldı.

Bugün itibarıyla merkez ilçede 40, Kelkit'te 6, Köse'de 2, Kürtün'de 5, Şiran'da 27 ve Torul'da 18 olmak üzere toplam 98 köye ulaşım sağlanamıyor.

Ekipler, taşımalı eğitim gören öğrencilerin yaşadığı köyler öncelikli olmak üzere yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

Rize

Rize'de kar yağışı nedeniyle Çamlıhemşin'de 6, İkizdere'de 7 olmak üzere toplam 13 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri, söz konusu yollarda karla mücadele çalışması yürütüyor.

Doğu Karadeniz, Gümüşhane, Giresun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 01:10 Kaynak: AA
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