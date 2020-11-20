Doğu Karadeniz'de kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika

DOĞU Karedeniz'in yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oluyor. Yaylacılar da kar yağışı ile birlikte büyük ve küçükbaş hayvanları ile dönüşe geçti.

Karadeniz Bölgesi'nin doğusunda havaların soğuması ile yüksek kesimlerde kar yağışı başladı. Rize'nin yüksek kesimleri de beyaza büründü. Etkili olan yağışlarla birlikte bazı yayla yolları ulaşıma kapandı. Rize'nin Çamlıhemşin ve İkizdere ilçelerindeki yaylalarda kar kalınlığı yer yer 20 santimetreyi buldu. Trabzon'da Zigana Dağı da beyaza büründü.

Çamlıhemşin ilçesine bağlı Verçenik Yaylası'nda yaylacılar, kar yağışı ile birlikte büyük ve küçükbaş hayvanları ile dönüşe geçti. Hayvanlarıyla kar yağışı altında sabahın erken saatinde yola çıkan yaylacılar, kışı geçirecekleri köylerine döndü.LİMNİ GÖLÜ BEYAZA BÜRÜNDÜ

Trabzon'da kent merkezine 45 kilometre uzaklıkta, krater özelliğine sahip Zigana Dağı eteklerinde yer alan Limni Gölü Tabiat Parkı da yağan karla beyaza büründü. Kar kalınlığının 5 santimetreye ulaştığı 1700 rakımlı bölgede, sarıçam ve ladin ağaçlarının yanı sıra göl çevresinin beyaz örtüyle kaplanması ile ortaya seyirlik manzaralar çıktı.