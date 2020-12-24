Doğu Karadeniz'de kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika

Doğu Karadeniz'de kar yağışı etkili oluyor

24.12.2020 12:05

Doğu Karadeniz'de hava sıcaklıklarının düşmesiyle yüksek kesimlerde kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Doğu Karadeniz'de hava sıcaklıklarının düşmesiyle yüksek kesimlerde kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Rize'de 400 rakımın üzerindeki bölgelerde aralıklarla devam eden yağış nedeniyle Ardeşen ve Çamlıhemşin'de 10'ar, merkezde 8, Güneysu ve Çayeli'nde 9'ar, Derepazarı'nda 3, Fındıklı, İyidere ve Pazar'da 2'şer, Hemşin'de 4, Kalkandere'de 1 ve İkizdere'de 29 olmak üzere toplam 89 köyle ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdare ekipleri, köy yollarında karla mücadeleyi sürdürürken Karayolları ekipleri ise Ovit Dağı Sivrikaya mevkisindeki tünel bölgesi ve Ayder Yaylası'nda yolun, araç trafiğine açık kalması için çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, sürücülerin kar lastiği olmadan yola kesinlikle çıkmamalarını ve beraberinde zincir, takoz ve çekme halatı bulundurmalarını istedi.

Trabzon

Trabzon'da gece saatlerinde etkili olan kar yağışı sonucu 102 mahalle yolu kapandı.

Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, günün ilk ışıklarıyla birlikte ilçelerde kapanan söz konusu yolların açılması için çalışma başlattı.

İlçe belediyelerine ait ekiplerin de katıldığı çalışmalarla 102 mahalle yolunun en kısa sürede açılması hedefleniyor.

Gümüşhane

Gümüşhane'de dün başlayan kar yağışı nedeniyle 124 köye ulaşım sağlanamıyor.

Yoğun kar yağışının görüldüğü ve kar kalınlığının 25 santimetre ölçüldüğü merkez ilçede 60, Kürtün'de 29, Torul'da 25, Şiran'da 10 köy yolu ulaşıma kapandı.

İlçe merkezlerinde belediye ekipleri, ana yollarda Karayolları ve köy yollarında İl Özel İdaresi ekipleri kar temizleme ve buzlanmaların önlenmesi çalışması yürütüyor.

Kürtün'de kamu kurumlarında görev yapan engelli, hamile ve süt izni kapsamındaki kamu görevlileri İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla bugün idari izinli sayılacak.

Yağışın sürdüğü Gümüşhane-Trabzon arasındaki Zigana Dağı, Gümüşhane-Şiran arasındaki Tersun Dağı, Gümüşhane- Bayburt arasındaki Vauk Dağı, Gümüşhane-Kelkit arasındaki Pekün Dağı ve Gümüşhane-Yağmurdere arasındaki Kostan Dağı geçitlerinde de kar yağışı etkili olurken yetkililer bu yolları kullanacak sürücülere dikkatli olması ve zincirsiz yola çıkmamaları uyarısında bulunuyor.

Artvin

Artvin'de dün başlayan kar yağışı sebebiyle Ardanuç'ta 7, Arhavi'de 4, Şavşat'ta 11 ve Yusufeli'nde 7 olmak üzere toplam 29 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri kapalı olan yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Şavşat-Ardahan kara yolu güzergahındaki Sahara geçidinde ulaşımda aksamalara neden olan kar yağışı, il genelinde belli aralıklarla devam ediyor.

Kar yağışıyla Artvin Atabarı Kayak Merkezinde kar kalınlığı 40 santimetreye ulaşırken kentin turistlik yerlerinden Kafkasör Yaylası, Borçka Karagöl ve Şavşat Karagöl de beyaza büründü.

Giresun

Giresun'un yüksek kesimlerinde dünden itibaren aralıklarla devam eden kar yağışıyla köyler beyaza büründü.

İç Anadolu ve Doğu Anadolu'yu Şebinkarahisar üzerinden Karadeniz'e bağlayan Giresun yolu üzerindeki 2 bin 200 rakımlı Eğribel Geçidi'nde de kar yağışı etkili oluyor.

Eğribel Bakımevi'nde bulunan Karayolları ekipleri, yolun ulaşıma kapanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Bayburt

Bayburt'ta dün başlayan kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

Vatandaşların, otomobillerinin üzerini ve ev ile iş yerlerinin önündeki kar birikintilerini temizlediği kentte, belediye ekipleri de mahalle, cadde ve sokaklarda kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

Öte yandan yağışın sürdüğü Bayburt- Erzurum kara yolu güzergahındaki 2409 rakımlı Kop Dağı Geçidi'nde yetkililer, bu yolu kullanacak sürücüleri dikkatli olmaları ve zincirsiz yola çıkmamaları uyarısında bulunuyor.

Doğu Karadeniz'de kar yağışı etkili oluyor
Doğu Karadeniz'de kar yağışı etkili oluyor
Doğu Karadeniz'de kar yağışı etkili oluyor
Doğu Karadeniz'de kar yağışı etkili oluyor

Doğu Karadeniz, Bayburt, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Doğu Karadeniz'de kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika


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