Doğu Karadeniz'de karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Doğu Karadeniz'de karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor - Son Dakika

Doğu Karadeniz'de karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor

6 saat önce

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde kıyı kesimlerde yağmur iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

Doğu Karadeniz'de karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor, System.String[]

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde kıyı kesimlerde yağmur iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.


Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Karadeniz Bölgesi'nde havanın çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerde yağmur, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Sıcaklığın düştüğü bölgede rüzgar kuzey yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.


Bayburt'ta gece en düşük hava sıcaklığı eksi 2 derece, Demirözü ve Aydıntepe ilçelerinde ise eksi 3 derece olarak ölçüldü.


Kar kalınlığının 3 santimetre olduğu Kop Kayak Merkezinde de en düşük hava sıcaklığı eksi 12 derece oldu. - BAYBURT

Doğu Karadeniz Bölgesi, Bayburt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 09:53 Kaynak: İHA
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