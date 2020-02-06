Doğu Karadeniz'de karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Doğu Karadeniz'de karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor - Son Dakika

Doğu Karadeniz'de karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor

6 saat önce

Doğu Karadeniz Bölgesi'nin kıyı kesimlerde yağmur iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı beklenirken bölgenin güney ve güneybatı yönlerinde kuvvetli lodos etkili olacak.

Doğu Karadeniz'de karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor, System.String[]

Doğu Karadeniz Bölgesi'nin kıyı kesimlerde yağmur iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı beklenirken bölgenin güney ve güneybatı yönlerinde kuvvetli lodos etkili olacak.


Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Karadeniz Bölgesi'nde havanın çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Giresun ve Gümüşhane çevrelerinin, gece saatlerinden itibaren bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerde yağmur, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Sıcaklığın mevsim normallerinde seyrettiği bölgede rüzgar gece saatlerine kadar güney yönlerden kuvvetli fırtına şeklinde esecek.


Bayburt'ta gece en düşük hava sıcaklığı 2 derece, Demirözü ve Aydıntepe'de 1 derece olarak ölçüldü. Kar kalınlığının 28 santimetre olduğu Kop Kayak Merkezinde de en düşük hava sıcaklığı eksi 6 derece oldu.


Öte yandan buzlanma ve don olayından dolayı meydana gelebilecek ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların, ilgililerin ve sürücülerin dikkatli ve tedbirli olmaları hususunda uyarıda bulunuldu.


Kuvvetli lodos uyarısı


Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan uyarıda, "Bölgemizde güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli olarak esmesi beklenilen rüzgarın, zamanla etkisini artırarak kuvvetli fırtına (70-90 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, akşam saatlerine kadar bölgemizde etkili olmaya devam edeceği beklendiğinden çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Doğu Karadeniz'de rüzgarın batı ve güneybatıdan, batı kesimlerinde kuzeybatıdan 6 ila 8 (50-75 km/sa) kuvvetinde fırtına, yer yer 9 (90 km/sa) kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir. Fırtınanın gece saatlerinde etkisini kaybetmesi tahmin edildiğinden ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. - BAYBURT

Doğu Karadeniz Bölgesi, Doğu Karadeniz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 09:17 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

NTV, düşen uçakla ilgili yanlış görüntü servisi edince izleyiciden özür diledi
Rejim ordusu, Türkiye'ye ait gözlem noktalarının bulunduğu Serakib'i kuşattı Son Dakika: Çığ felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 41'e yükseldi Son dakika: Sabiha Gökçen'deki uçak kazasıyla ilgili iki pilot hakkında soruşturma

Son Dakika Haberleri
14:50 Türkiye'de Ocak ayında en çok haber konusu olan ünlü isimler belli oldu
13:41 Koronavirüs'ten korunmak için ne yapmalı? Prof. Dr. Canan Karatay açıkladı
10:39 Gizem Karaca'nın babasının antikaları kurtuldu!
10:39 Bade İşçil: Şu an çocuklar gibi utandım
10:51 Didem Soydan'dan sabah ezanı paylaşımı: Nişantaşı'nda duyduğum en efsane ezan okunuyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2020 15:38:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Doğu Karadeniz'de karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]