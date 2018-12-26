Doğu Karadeniz'de Kış

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Trabzon, Rize ve Gümüşhane'nin yüksek kesimlerinde, soğuk hava ve kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor.

Trabzon, Rize ve Gümüşhane'nin yüksek kesimlerinde, soğuk hava ve kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor.



Trabzon Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, dün gece yarısı başlayan kar yağışının, bugün öğle saatlerinden sonra etkisini artırarak sürdürdüğü belirtildi.



Trabzon'un yüksek kesimlerinde etkili olan karla mücadele çalışmalarına, belirli program çerçevesinde başlandığına işaret edilen açıklamada, Tonya, Şalpazarı, Of, Hayrat, Çaykara, Araklı, Sürmene, Köprübaşı, Yomra ve Arsin ilçelerinin yüksek rakımlı bazı mahallelerine ulaşımın sağlanamadığı ifade edildi.



Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu da yürütülen kar temizleme çalışmaları ile ilgili şunları kaydetti:



"İlimizin yüksek kesimlerinde 18 mahalleye ulaşım kar nedeniyle kapanmış olup tüm noktalara eş zamanlı müdahale edilmiştir. Birkaç saat içinde tüm mahallelerimize ulaşım sağlanacaktır. Kar yağışının halen devam etmekte olduğu noktalar bulunmaktadır. Gerekirse tekrar yapılacak çalışmalarla tüm mahallelerimiz ulaşıma açık tutulacaktır. Ayrıca otobüs güzergahlarımızda ekiplerimiz iş başındadır."



Rize



Rize'nin İkizdere ilçesinde, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime yarın ara verilecek.



Öte yandan ilçede kardan dolayı 22 köy yolu ulaşıma kapandı. Söz konusu yolların açılması için İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.



Gümüşhane



Gümüşhane İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, yoğun kar yağışının ardından merkez ilçede 35, Kelkit'te 55, Köse'de 4, Kürtün'de 28, Şiran'da 64 ve Torul ilçesinde 22 olmak üzere kent genelinde 208 köy yolu ulaşıma kapandı.



İl Özel İdaresi ekiplerince taşımalı eğitim gören öğrencilerin bulunduğu köylerin yolları öncelikli olmak üzere 21 iş makinesi ile çalışma yürütülüyor.

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