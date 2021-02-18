Doğu Karadeniz'de kış - Son Dakika

Doğu Karadeniz'de kış

18.02.2021 11:10
Doğu Karadeniz'de kış, System.String[]

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde kar ve soğuk hava yurdun büyük bölümünde olduğu gibi hayatı olumsuz yönde etkiliyor.

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde kar ve soğuk hava yurdun büyük bölümünde olduğu gibi hayatı olumsuz yönde etkiliyor.

Artvin, Rize, Giresun ve Gümüşhane'de toplam 480 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapanırken, kapalı köy yollarını ulaşıma açma çalışmaları sürüyor. Kar en çok Rize ve Giresun'da etkili olurken, Rize'de 2 gün etkili olan kar yağışı nedeniyle il merkezine bağlı 60 köy ile Çamlıhemşin'de 24, Çayeli'nde 23, Fındıklı'da 23, Güneysu'da 21, Ardeşen'de 16, İkizdere'de 13, Pazar'da 5 ve Hemşin'de 1 köy yolu olmak üzere 186 köy yolu ulaşıma kapandı. Rize İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı 'Kardelen' ekipleri, bölgelerin aciliyet durumlarını göz önüne alarak yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Giresun

Giresun'da da kar nedeniyle 175 köy yolu ulaşıma kapalı bulunurken, kapalı köy yollarını açmak için 61 ekip gece-gündüz görev yapıyor. Giresun'da merkeze bağlı 14, Alucra'da 6, Bulancak'ta 21, Çamoluk'ta 8, Çanakçı'da 2, Dereli'de 16, Doğankent'te 1, Espiye'de 11, Görele'de 32, Güce'de 3, Keşap'ta 6, Praziz'de 3, Şebinkarahisar'da 27, Tirebolu'da 13 ve Yağlıdere'de 12 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Artvin

Artvin'de de kar yağışı nedeniyle merkeze bağlı 2 köy ile Ardanuç'ta 27, Şavşat'ta 25, Yusufeli'nde 8 ve Hopa'da 16 köy yolu olmak üzere toplam 78 köy yolu ulaşıma kapandı.

Gümüşhane

Gümüşhane'de kar etkili olmayı sürdürüyor. Bugün sabah itibariyle merkez ilçede 10, Kürtün ilçesinde 10, Şiran ilçesinde 16 ve Torul ilçesinde 5 olmak üzere toplam 41 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor. İl genelinde Özel İdare'ye bağlı 31 ekip, karla mücadele çalışmalarına devam ediyor. - TRABZON

Doğu Karadeniz'de kış
Doğu Karadeniz'de kış
Doğu Karadeniz'de kış

Doğu Karadeniz Bölgesi, Giresun, Artvin, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Doğu Karadeniz'de kış - Son Dakika


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