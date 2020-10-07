Doğu Karadeniz'de kokulu üzümlerden pekmez zamanı - Son Dakika

Doğu Karadeniz'de kokulu üzümlerden pekmez zamanı

07.10.2020 16:28
Doğu Karadeniz'de kokulu üzümlerden pekmez zamanı, System.String[]

Doğu Karadeniz başta olmak üzere Karadeniz ve Marmara Bölgesi'nde de yetişen halk arasında yaydığı koku nedeniyle kokulu üzüm olarak bilinen İsabella üzümünden Trabzon yöresinde pekmez yapımına başlandı.

Doğu Karadeniz başta olmak üzere Karadeniz ve Marmara Bölgesi'nde de yetişen halk arasında yaydığı koku nedeniyle kokulu üzüm olarak bilinen İsabella üzümünden Trabzon yöresinde pekmez yapımına başlandı.

Akçaabat ilçesinin Darıca mahallesinde pekmez yapımı nedeniyle bir program düzenlenirken, programa Akçaabat Belediye Başkan Osman Nuri Ekim, Akçaabat İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Nezir, Akçaabat Ziraat Odası Başkanı Mustafa Hikmet Eyüpoğlu, Darıca Mahalle Muhtarı İsmail Alış, Yetiştirici Hatice Hanım ve ailesi katıldı.

Darıca Mahallesinde üzüm yetiştiriciliği yapan Fatma Köşeli Hanım, olgunlaşan üzümleri bağlardan toplayıp imece usulü ile kaynatarak pekmeze dönüştürdüklerini belirterek bu konuda kendilerine destek verenlere teşekkür etti.

Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim ise konuşmasında "İlçemizde bu türlü tarımsal ekonomik değerlerinden üzümü işleyerek değer katan Girişimci Fatma hanıma kolaylıklar diliyorum. El emeği ile tamamen doğal yollardan hiçbir katkı maddesi kullanmadan yapılan üzüm pekmezini yerinde inceleme fırsatım oldu. Bu yönde emek veren tüm üreticilerimizin yanında olmaya gayret göstereceğiz. Ayrıca doğal kara Üzüm Pekmezini yapan örnek üreticimize bu gayretinden dolayı da teşekkür ediyorum" dedi.

KOKULU ÜZÜM PEKMEZİNİN FAYDALARI

Kokulu üzüm pekmezinin faydaları ise şu şekilde sıralandı:

"Üzüm pekmezi; öncelikli olarak faydalı bir enerji ve karbonhidrat kaynağıdır.

Metabolizma için gerekli günlük kalsiyum, potasyum, magnezyum ve demir gereksinimlerinin büyük bir kısmını karşılar.

Üzüm pekmezini şöyle de değerlendirebiliriz; üzüm pekmezinin yaklaşık olarak 200 gramı kalori bakımından 1150 gram süte, 350 gram kırmızı ete ve 300 gram beyaz ekmeğe eş seviyededir.

Gebelik döneminde ve lohusalık döneminde uzmanlar üzüm pekmezi tüketilmesini tembihler.

Aynı zamanda üzüm pekmezi kan dolaşımını da hızlandırır, damar sertliği gibi rahatsızlıkların giderilmesinde büyük etkileri vardır.

Üzüm pekmezi kalp rahatsızlıkları riskini azaltır, kanser riskini de minimuma indirir.

Üzüm pekmezi; alkol, sigara ve güneş ışınlarının neden olduğu cilt sorunlarını da engeller."

(İHA)

Doğu Karadeniz'de kokulu üzümlerden pekmez zamanı
Doğu Karadeniz'de kokulu üzümlerden pekmez zamanı
Doğu Karadeniz'de kokulu üzümlerden pekmez zamanı

Marmara Bölgesi, Doğu Karadeniz, Karadeniz, Trabzon, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Doğu Karadeniz'de kokulu üzümlerden pekmez zamanı - Son Dakika

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