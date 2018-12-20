Son Dakika Haberleri: Doğu Karadeniz'de Konut Satışı Kasım Ayında Düştü

Doğu Karadeniz'de Konut Satışı Kasım Ayında Düştü

1 saat önce

Doğu Karadeniz'de kasımda konut satışı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24,8 azaldı.

Doğu Karadeniz'de Konut Satışı Kasım Ayında Düştü, System.String[]
Doğu Karadeniz'de kasımda konut satışı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24,8 azaldı.

TÜİK Trabzon Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu yılın kasım ayında Türkiye'de satılan konut sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 27 azalarak 89 bin 626 oldu. Aynı dönemde Doğu Karadeniz'de konut satışı ise yüzde 24,8'lik düşüşle 2 bin 255 olarak gerçekleşti.

İller bazında incelendiğinde konut satışları Gümüşhane'de yüzde 4 azalarak 95'e, Artvin'de yüzde 36,5 azalarak 106'ya, Ordu'da yüzde 18,2 azalarak 637'ye, Giresun'da yüzde 14,6 azalarak 478'e, Trabzon'da yüzde 32,6 azalarak 734'e, Rize'de ise yüzde 33 azalarak 205'e geriledi.

Öte yandan, geçen ay satılan konutların Giresun'da yüzde 8,6'sı, Ordu'da yüzde 8,5'i, Artvin'de yüzde 10,4'ü, Rize'de yüzde 8,3'ü, Gümüşhane'de yüzde 3,2'si ve Trabzon'da yüzde 4,1'i banka kredili ipotekli satış olarak gerçekleşti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 12:22 Kaynak: AA

Trabzon, Doğu Karadeniz, Ekonomi
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