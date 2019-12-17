Doğu Karadeniz'de konut satışı kasımda yüzde 55,3 arttı - Son Dakika
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Doğu Karadeniz'de konut satışı kasımda yüzde 55,3 arttı

6 saat önce

Doğu Karadeniz'de kasımda konut satışı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 55,3 artışla 3 bin 503 oldu.

Doğu Karadeniz'de konut satışı kasımda yüzde 55,3 arttı, System.String[]

Doğu Karadeniz'de kasımda konut satışı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 55,3 artışla 3 bin 503 oldu.

TÜİK Trabzon Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu yılın kasım ayında Türkiye'de satılan konut sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 54,4 artarak 138 bin 372 oldu.

İller bazında incelendiğinde konut satışları Rize'de yüzde 114,6 artarak 440'a, Artvin'de yüzde 81,1 artarak 192'ye, Ordu'da yüzde 64,7 artarak bin 49'a, Trabzon'da yüzde 42 artarak bin 42'ye, Giresun'da yüzde 36,4 artarak 652'ye ve Gümüşhane'de yüzde 34,7 artarak 128'e çıktı. Söz konusu dönemde Doğu Karadeniz'de konut satışı yüzde 55,3 artışla 3 bin 503 olarak gerçekleşti.

Öte yandan geçen ay satılan konutların Artvin'de yüzde 40,6'sı, Giresun'da yüzde 33,9'u, Ordu'da yüzde 33,1'i, Rize'de yüzde 30,7'si, Trabzon'da yüzde 27,6'sı ve Gümüşhane'de yüzde 22,7'si ipotekli satış olarak gerçekleşti.

Aynı dönemde ayrıca Ordu'da satışı yapılan konutların yüzde 52,7'si ilk satış olurken, bu oran Rize'de yüzde 50,7, Giresun'da yüzde 49,4, Gümüşhane'de yüzde 49,2, Artvin'de yüzde 42,2 ve Trabzon'da yüzde 31,4'i buldu.

Trabzon'da yabancılara 56 konut satıldı

Türkiye genelinde Kasım 2019'da yabancılara satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,6 oranında azalarak 3 bin 988 oldu.

Trabzon'da ise Kasım 2019'da yabancılara satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24,3 oranında azalarak 56 adette kaldı. Trabzon, Kasım 2019'da yabancılara en fazla konut satışı yapılan ilk 10 il arasına giremedi.

Doğu Karadeniz, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 02:32 Kaynak: AA
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