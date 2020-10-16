Doğu Karadeniz'de konut satışı yüzde 5 azaldı

Türkiye'de 2020 yılı Eylül ayında satılan konut sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,9 azalarak 136 bin 744 olurken, aynı dönemde Doğu Karadeniz'de de yüzde 5 azalarak 3 bin 583 oldu.

TUİK verilerine göre, 2020 Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre iller bazında incelendiğinde konut satışları Rize'de yüzde 27,6 artarak 471'e, Giresun'da yüzde 11,1 artarak 762'ye yükseldi. Trabzon'da ise yüzde 0,2 azalarak bin 126'ya, Ordu'da yüzde 19,1 azalarak 947'ye, Gümüşhane'de yüzde 19,4 azalarak 133'e ve Artvin'de yüzde 43,1 azalarak 144'e geriledi.

2020 Eylül ayında konut satış şekline göre Türkiye'de satılan konutların yüzde 26,0'sı ipotekli satış olarak gerçekleşti. Satılan konutlardan Artvin'de yüzde 37,5'i, Ordu'da yüzde 29,9'u, Rize'de yüzde 28,7'si, Giresun'da yüzde 25,9'u, Gümüşhane'de yüzde 18,8'i ve Trabzon'da yüzde 18,6'sı ipotekli satış olarak gerçekleşti. Ayrıca aynı dönemde konut satış durumuna göre Türkiye'de satışı yapılan konutların yüzde 30,3'ü ilk satış olarak gerçekleşirken bu oran Gümüşhane'de yüzde 51,9, Giresun'da yüzde 50,1, Ordu'da yüzde 44,6, Rize'de yüzde 36,3, Trabzon'da yüzde 30,6 ve Artvin'de yüzde 29,9 olarak gerçekleşti.

Öte yandan Türkiye genelinde 2020 yılı Eylül ayında yabancılara satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 26,1 oranında artarak 5 bin 269 olurken, bölge illeri yabancılara en fazla konut satılan ilk 10 il arasına giremedi. 10. sırada yer alan Aydın'da yabancılara 2020 Eylül ayında 93 konut satıldı. - TRABZON