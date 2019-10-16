Son Dakika Haberleri: Doğu Karadeniz'de koyun sürülerinin yayladan köye zorlu dönüş yolculuğu başladı
Son Dakika Genel Doğu Karadeniz'de koyun sürülerinin yayladan köye zorlu dönüş yolculuğu başladı

Doğu Karadeniz'de koyun sürülerinin yayladan köye zorlu dönüş yolculuğu başladı

27 dakika önce

Doğu Karadeniz'de koyun sürülerinin yayladan köye zorlu dönüş yolculuğu başladıGİRESUN - Doğu Karadeniz'de koyun sürülerinin yayladan köye zorlu dönüş yolculuğu başladı.

Doğu Karadeniz'de koyun sürülerinin yayladan köye zorlu dönüş yolculuğu başladı

GİRESUN - Doğu Karadeniz'de koyun sürülerinin yayladan köye zorlu dönüş yolculuğu başladı. Sonbaharın son günlerine doğru aileler yaylaları terk etmeye başladı.

300 koyunluk sürüsü ile Giresun'un Doğankent ilçesine bağlı Yaşmaklı Yaylası'ndan yola koyulan ve 4 günlük yürüyüşün ardından Görele ilçesine varmayı hedefleyen çoban Özkan Kahya, 4 günlük bir yolculuk olacağını belirterek kışa hazırlık yapıp dönüş yoluna çıktıklarını söyledi.

Doğu Karadeniz'de koyun sürülerinin yayladan köye zorlu dönüş yolculuğu başladı

Doğu Karadeniz, Giresun, Genel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 12:13 Kaynak: İHA
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