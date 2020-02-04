Doğu Karadeniz'de kuvvetli fırtına bekleniyor! - Son Dakika
Son Dakika Güncel Doğu Karadeniz'de kuvvetli fırtına bekleniyor! - Son Dakika

Doğu Karadeniz'de kuvvetli fırtına bekleniyor!

6 saat önce

Meteoroloji, Doğu Karadeniz Bölgesinde kuvvetli fırtına uyarısında bulundu.

Doğu Karadeniz'de kuvvetli fırtına bekleniyor!, System.String[]

Meteoroloji, Doğu Karadeniz Bölgesinde kuvvetli fırtına uyarısında bulundu.


Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren bölgemizde güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli olarak esmesi beklenilen rüzgarın, zamanla etkisini artırarak kuvvetli ve tam fırtına (70-100 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın; Perşembe (06.02.2020) akşam saatlerine kadar bölgemizde etkili olmaya devam edeceği beklendiğinden çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.


Muhtemel riskler: Çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi, ulaşımda aksamalar" - BAYBURT

Doğu Karadeniz, Çarşamba, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 07:35 Kaynak: İHA
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