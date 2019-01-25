Doğu Karadeniz'de Kuvvetli Fırtına Uyarısı
1 saat önce
Doğu Karadeniz için kuvvetli fırtına uyarısında bulunuldu.
Doğu Karadeniz
için kuvvetli fırtına uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 26-27 Ocak'ta, 08.00 ile 18.00 saatleri arasında güney ve güneydoğu yönlerinden fırtına, zaman zaman da kuvvetli fırtınanın etkili olmasının beklendiği belirtildi.
Açıklamada, fırtınanın saatte 50-90 kilometre hızla esebileceğine işaret edilerek, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı denizciler başta olmak üzere ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması istendi.
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 05:07 Kaynak: AA
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