Son Dakika Haberleri: Doğu Karadeniz'de Kuvvetli Fırtına Uyarısı

Doğu Karadeniz'de Kuvvetli Fırtına Uyarısı

1 saat önce

Doğu Karadeniz için kuvvetli fırtına uyarısında bulunuldu.

Doğu Karadeniz'de Kuvvetli Fırtına Uyarısı, System.String[]
Doğu Karadeniz için kuvvetli fırtına uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 26-27 Ocak'ta, 08.00 ile 18.00 saatleri arasında güney ve güneydoğu yönlerinden fırtına, zaman zaman da kuvvetli fırtınanın etkili olmasının beklendiği belirtildi.

Açıklamada, fırtınanın saatte 50-90 kilometre hızla esebileceğine işaret edilerek, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı denizciler başta olmak üzere ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması istendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 05:07 Kaynak: AA

Doğu Karadeniz, Güncel
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