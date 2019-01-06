Doğu Karadeniz'de Kuvvetli Rüzgar ve Fırtına Uyarısı
1 saat önce
Doğu Karadeniz'in sahil kesimleri için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulunuldu.
Doğu Karadeniz
'in sahil kesimleri için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji 11'nci Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, rüzgarın akşam saatlerinden sonra batı ve kuzeybatı yönlerden etkisini artırması, rüzgarın saatte 50 ila 75 kilometre kuvvetinde fırtına şeklinde esmesinin beklendiği belirtildi.
Açıklamada, yarın öğle saatlerine kadar sürmesi beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
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Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 05:13 Kaynak: AA
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