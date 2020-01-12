Doğu Karadeniz'de kuvvetli yağmur ve yoğun kar uyarısı - Son Dakika
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Doğu Karadeniz'de kuvvetli yağmur ve yoğun kar uyarısı

6 saat önce

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde kıyı kesimlerde kuvvetli yağmur iç ve yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı bekleniyor.

Doğu Karadeniz'de kuvvetli yağmur ve yoğun kar uyarısı, System.String[]

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde kıyı kesimlerde kuvvetli yağmur iç ve yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı bekleniyor.


Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Karadeniz Bölgesi'nde havanın çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerde yer yer kuvvetli yağmur, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde seyrettiği bölgede rüzgar batı ve kuzeybatı yönlerden hafif zaman zaman kuvvette esmesi bekleniyor.


Bayburt'ta gece en düşük hava sıcaklığı eksi 10 derece, Demirözü ve Aydıntepe ilçelerinde ise eksi 8 derece olarak ölçüldü. Kar kalınlığının 4 santimetre olduğu Kop Kayak Merkezinde de en düşük hava sıcaklığı eksi 14 derece oldu.


Meteorolojik uyarı


Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre pazar sabah saatlerinden itibaren bölgemizde görülecek olan yağışların, Rize ve Artvin çevreleri ile Giresun'un Keşap, Espiye, Tirebolu, Görele, Eynesil, Çanakçı, Doğankent ve Güce ile Trabzon'un batı ilçelerinde Beşikdüzü, Vakfıkebir, Çarşıbaşı, Şalpazarı ve Tonya kuvvetli yağmur (35-75 kg/m2) iç ve yüksek kesimlerinde yoğun kar (20 cm üzeri) şeklinde olması beklendiğinden ani sel, su baskını, kuvvetli rüzgar, buzlanma ve don olayına bağlı olarak ulaşımda aksamalar ve yer yer tipi şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.


Öte yandan buzlanma ve don alayından dolayı meydana gelebilecek ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların, ilgililerin ve sürücülerin dikkatli ve tedbirli olmaları hususunda uyarıda bulunuldu. - BAYBURT

Doğu Karadeniz Bölgesi, Bayburt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 10:24 Kaynak: İHA
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