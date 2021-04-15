Doğu Karadeniz'de Mart ayında 2 bin 593 konut satıldı

2021 yılı Mart ayında Türkiye'de satılan konut sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,4 artarak 111 bin 241 olurken aynı dönemde Doğu Karadeniz'de de yüzde 2,8 artarak 2 bin 593 oldu.

TUİK verilerine göre, 2021 Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre iller bazında incelendiğinde konut satışları Trabzon'da yüzde 20,1 artarak 843'e, Rize'de yüzde 9,4 oranında artarak 304'e yükselirken, Gümüşhane'de yüzde 26,4 azalarak 64'e, Artvin'de yüzde 7,1 azalarak 145'e, Ordu'da yüzde 5,7 azalarak 764'e ve Giresun'da yüzde 3,5 azalarak 473'e geriledi.

Konut satış şekillerine göre ise Artvin'de satılan konutların yüzde 33,1'si ipotekli satış olarak gerçekleşti. Satılan konutlardan Ordu'da yüzde 26,6'sı, Giresun'da yüzde 22,8'i, Rize'de yüzde 20,4'ü, Trabzon'da yüzde 14,2'si ve Gümüşhane'de yüzde 7,8'i ipotekli satış olarak gerçekleşti. Ayrıca aynı dönemde Türkiye'de satışı yapılan konutların yüzde 30,0'ı ilk satış olarak gerçekleşirken bu oran Giresun'da yüzde 49,5, Rize'de yüzde 47,0, Gümüşhane'de yüzde 45,3, Ordu'da yüzde 42,4, Artvin'de yüzde 42,1 ve Trabzon'da yüzde 28,1 olarak gerçekleşti. - TRABZON