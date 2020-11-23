Doğu Karadeniz'de metrekareye 95 kilogram yağış düştü - Son Dakika

Doğu Karadeniz, dün akşam saatlerinde yağışlı havanın etkisi altına girerken Giresun'un Çanakçı ilçesinde metrekareye 95 kilogram yağış düştü.

AA muhabirinin, Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğü yetkililerinden aldığı bilgiye göre, dün akşam ve gece saatlerinde Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in kıyı ile kuzey kesimlerinde kuvvetli yağış etkili oldu.

Rüzgarın da etkisiyle gece saatlerine kadar süren olumsuz hava koşulları nedeniyle Giresun'un Çanakçı ilçesinde, metrekareye 95 kilogram yağış düştü. Bu rakam Trabzon merkezde 33,6, Vakfıkebir ilçesinde 52, Rize'nin Derepazarı ilçesinde 53, Artvin'in Borçka ilçesinde 41 kilogram oldu.

Yetkililer, kıyı kesimlerinde etkili olan kuvvetli yağışın yüksek kesimlerde yerini kara bıraktığını kaydetti.

Hava sıcaklıklarının hafta boyunca bölge illerinde mevsim normalleri altında seyretmesi bekleniyor.