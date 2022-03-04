Doğu Karadeniz'de okullarda deprem tatbikatı düzenlendi - Son Dakika

Vali İsmail Ustaoğlu'nun öğrencilerle konuşması

Sirenin çalmasıyla öğrencilerin sıraların yanlarına saklanması

Öğrencilerin okul binasından çıkışı

Vali İsmail Ustaoğlu'nun açıklaması

Yangın merdiveniyle yaralının kurtarılması

Yangın söndürme tatbikatı TRABZON - Deprem Haftası kapsamında eğitim kurumlarında "Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı" yapıldı. Trabzon'da İskenderpaşa Ortaokulu'nda tatbikat düzenlendi.

Trabzon

Trabzon'da İskenderpaşa Ortaokulu'nda düzenlenen tatbikat öncesi Vali İsmail Ustaoğlu, öğrencilerle bir araya geldi.

Vali Ustaoğlu, tavsiyelerde bulunduğu öğrencilere, "Buralarda bizim aldığımız bilinç, edindiğimiz tecrübe deprem anında çok önem arz ediyor. Bazen saniyelerin ve saliselerin bile çok önemli olduğu anları yaşıyoruz."dedi.

Daha sonra İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ömer Kıratlı, öğrencilere deprem anında çökme, kapanma ve tutunma hareketleri ile neler yapılabilecekleri konusunda bilgiler paylaştı.

Eğitimin ardından öğretmenlerin anonsu ve siren sesiyle Vali Ustaoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Burak Fettahoğlu, Kıratlı ile öğrenciler deprem anını yaşadı.

İl protokolü ve öğrenciler okulu görevliler eşliğinde tahliye ederek, okul bahçesindeki toplanma alanında buluştu.

Tatbikatta 580 öğrenci, 42 öğretmen ve 5 personel tahliye edilirken, senaryo gereği depremde yaralanan 2 personel ekipler tarafından kurtarıldı.

Ustaoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin coğrafi konumu itibarıyla ülke açısından herkesi hüzne boğan ve acı hatıraları olan deprem felaketlerinin zaman zaman yaşandığını söyledi.

Özellikle genç nesli bilinçlendirmeyi amaçladıklarını dile getiren Ustaoğlu, "81 ilde tüm il ve ilçelerde bu tatbikatlar yapılıyor. Bizde İskenderpaşa Ortaokulu'nda tatbikatımızı gerçekleştirdik. Bu vesileyle depremde vefat eden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum." dedi.

Okulda gerçekleştirilen tatbikata AFAD, Büyükşehir Belediyesi itfaiye Dairesi, AKUT, TAKAT, 112, UMKE, UDSAK, Türk Kızılayından toplamda 58 personel ve 9 stajyer ile 12 araç görev aldı.