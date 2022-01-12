Doğu Karadeniz'de örtü ve orman yangını uyarısı - Son Dakika

Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Mehmet Olcay Bal ve Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Mühendisliği Fakültesinden Dr. Kadir Alperen Coşkuner, Doğu Karadeniz'de örtü ve orman yangınlarına karşı vatandaşlara uyarıda bulundu.

Mehmet Olcay Bal, AA muhabirine, iklim değişikliğine bağlı olarak mevsimlerin ülke genelindeki gibi bölgede de artık daha kurak geçtiğini söyledi.

Bölgede sonbahar ve kış mevsiminde orman ve açık alan yangınlarının çıkabildiğini belirten Bal, "Trabzon'da orman yangınlarının çıkma sebepleri arasında geleneksel alışkanlıklardan olan bahçe temizliği ilk sırada geliyor. Vatandaşlarımızdan fındık ve çay bahçelerinde özellikle bu dönemlerde ateş yakmamalarını, yaktıklarında ise tedbir almalarını, sönmesini mutlaka beklemelerini istiyoruz." dedi.

Bal, suyla söndürülmeyen, kendi haline bırakılan yangınların içten içe yanmaya devam ettiğinin altını çizerek, "Oradan da rüzgarla ormanlık araziye doğru sirayet etmekte, yangınlar daha da büyümektedir." diye konuştu.

Trabzon'da örtü ve orman yangınları 4 yılda yaklaşık 3,5 kat arttı

Trabzon'da 2018 yılında 32 orman, 236 da açık alan olmak üzere 268 yangına müdahale ettiklerini aktaran Bal, bu sayının 2019'da 463'ü açık alanda olmak üzere 607'ye yükseldiğini ifade etti.

Bal, 2020 yılında ise 108'i orman, 687'si de açık alanda olmak üzere 795 yangını söndürdüklerini belirterek, "2021 yılında da il sınırları içinde 184'ü orman, 743'ü de açık alan olmak üzere 927 yangın meydana geldi. Böylece 2018-2021 yılları arasında 468 orman, 2 bin 129 da açık alan yangını olmak üzere 2 bin 597 yangının söndürülmesinde görev aldık." ifadelerini kullandı.

"Ormanla iç içe olan tarım alanlarında herhangi bir şekilde ateş yakılmaması gerekiyor"

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Mühendisliği Fakültesinden Dr. Kadir Alperen Coşkuner ise "Doğu Karadeniz'de orman yangını olmaz." düşüncesinin doğru olmadığını söyledi.

Doğu Karadeniz'de orman yangınlarının kasım-nisan ayları arasında "kısa yangın sezonu" olarak tanımlanan periyotta çıktığını belirten Coşkuner, "Doğu Karadeniz'de yazın orman zemininde kuru yanıcı madde bulamazsınız, hep yeşildir. Ağaçlar yapraklarını döktüğü zaman orman zemininde kuru yanıcı madde oluşur ancak yangının da oluşabilmesi için bu yanıcı maddenin neminin düşük olması gerekir." diye konuştu.

Coşkuner, Doğu Karadeniz'de kış döneminde bağıl nemin yüksek olduğunu ancak özellikle de bu süreçte lodosun etkisiyle sıcaklığın ani yükselebildiğini, böylece yanıcı maddenin neminin de düştüğünü aktardı.

Yanıcı maddenin neminin düşmesinin yangın çıkma ihtimalini yükselttiğini belirten Coşkuner, "Bölgede yaşayan insanlarımızın da bahçe temizliği amacıyla yaktıkları ateş, ormana çok rahat sirayet edebilmekte, bu periyotta ve orman yangınlarına dönüşebilmektedir. Doğu Karadeniz'de kış aylarında gerçekleşen yangınların sebebi büyük oranda bahçe temizliği amacıyla yakılan ateşin ormana sirayet etmesidir." ifadelerini kullandı.

Coşkuner, Doğu Karadeniz'deki meteorolojik parametrelerle orman yangınları arasındaki ilişkileri incelediklerini dile getirerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Doğu Karadeniz için 1987'den 2020 yılına 2,5 derecelik ortalama sıcaklıklarda artış söz konusu. Yangınlarla bunların ilişkisine bakıldığı zaman, sıcaklık artışlarına paralel olarak Doğu Karadeniz'de de yangınların sayısı ve yanan alan miktarlarında, özellikle de sayılarında önemli artışların olduğunu görebiliyoruz. İklim değişikliği etkileriyle birlikte yangın sayılarında bu eğilim incelendiği zaman ileride daha da artacağı öngörülebilir."

Bölgedeki tarım alanları ile orman alanları arasında çok net bir ayrım olmadığına dikkati çeken Coşkuner, yılın bu döneminde bahçe temizliği için yakılan ateş sonucu çıkan yangınların arazinin eğimli olması nedeniyle ormana doğru çok hızlı sirayet ettiğini aktardı.

Coşkuner, vatandaşların tarım, bahçe artıklarını özellikle de bu dönemde yakmamaları gerektiğini vurgulayarak, "Bölgede özellikle bu periyotta lodosun çok etkili olduğu, ormanlardaki yangın tehlikesinin yükseldiği zamanlarda ateş yakılmaması çok önemli. Ormanla iç içe olan tarım alanlarında herhangi bir şekilde ateş yakılmaması gerekiyor." dedi.