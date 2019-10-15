Doğu Karadeniz'de palamut avı sona erdi

Denizlerde av yasağının 1 Eylül'de sona ermesinin ardından sezona umutla başlayan balıkçılar palamut avından şu ana kadar umduklarını pek bulamazken, palamut avında son 10 yılın en kötü sezonunu yaşandığı belirtildi.



Sezona palamut avı ile başlamaları gerekirken, hamsi avı ile başladıklarını belirten Denizer Balıkçılık'ın sahibi Recep Denizer, palamut sezonunun bittiğini teknelerin artık hamsi avına ye yöneldiğini söyledi. Bu sezon geçen yıl tuttukları palamudun yüzde birini bile tutamadıklarını ifade eden Denizer, "İnanılmaz bir sezon geçiriyoruz. Son 10 yıldan beri hiç böyle olmadı. Palamut hiç yok denilecek kadar az. Bu sezon, geçen yıl tutulan palamudun yüzde biri bile yok. Zaten palamut sezonu bitti, tekneler hamsiye başladı. Karadeniz'in her tarafında şu anda hamsi var. En azından vatandaşın yiyecek olduğu hamsi var buna da şükürler olsun. Bu sene son 10 yıla oranla çok kötü bir palamut sezonu geçirdik. İnşallah hamsi sezonu iyi geçer. İstavritte bu sezon istediğimiz kadar olmadı. Bu yıl geçen yıllara oranla daha inceydi. Bunun da avlanması yasak olduğu için Su Ürünleri tarafından iyi bir kontrolle bertaraf edildi. Bizde ince tutulmamasından yanaydık, iyi oldu" dedi.



"Av sezonu 1 Eylül değil 1 Ekim'de başlasın"



Balıkçılardan Çetin Kavzoğlu da "Palamut birkaç gündür fena değil, geliyor ancak biraz geç kaldı. Bu sene ilkleri yaşıyoruz. Son 10-12 yıldır böyle bir sezonla ilk kez karşılaşıyoruz. Deniz suyu hala sıcak. Bana göre sezon açılışının 1 Eylül'de değil 1 Ekim'de olması daha mantıklı olur diye düşünüyorum. Çünkü artık mevsimler de değişmeye başladı" diye konuştu. - TRABZON