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Doğu Karadeniz'de sağanak

7 saat önce

Çatı ve oluklardaki su birikintileri Yağmurdan korunmaya çalışan vatandaşlar Trafikte seyir halindeki araçlar Yollarda oluşan su birikintileri TRABZON - Trabzon'da başlayan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

Çatı ve oluklardaki su birikintileri

Yağmurdan korunmaya çalışan vatandaşlar

Trafikte seyir halindeki araçlar

Yollarda oluşan su birikintileri TRABZON - Trabzon'da başlayan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

Doğu Karadeniz'de sağanak

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 12:39 Kaynak: AA
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