Doğu Karadeniz'de sağanak
7 saat önce
Çatı ve oluklardaki su birikintileri Yağmurdan korunmaya çalışan vatandaşlar Trafikte seyir halindeki araçlar Yollarda oluşan su birikintileri TRABZON - Trabzon'da başlayan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.
Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 12:39 Kaynak: AA
Çatı ve oluklardaki su birikintileri
Yağmurdan korunmaya çalışan vatandaşlar
Trafikte seyir halindeki araçlar
Yollarda oluşan su birikintileri TRABZON - Trabzon'da başlayan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.
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