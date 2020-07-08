Doğu Karadeniz'de sağanak etkili oluyor (2) - Son Dakika

ŞANTİYEYİ SEL BASTI, 15 İŞÇİ KAÇARAK KURTULDU
Trabzon'un Yomra ilçesinde sağanak, sel ve heyelanlara neden oldu. Gülyurdu mahallesinde yol inşaatı için kurulan şantiyeyi sel bastı, 15 işçi kaçarak kurtuldu. Korku yaşayan işçiler güvenli bölgeye sığındı. Şantiye çalışanı Ayhan Yakup Çebi, sel sularının aniden geldiğini görünce kaçtıklarını belirterek, "Sel aniden gelince korktuk. Biz de kaçarak kurtulduk" dedi.
Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri kapalı yolları ulaşıma açmak için çalışma yürütüyor. Trabzon Büyükşehir Başkanı Murat Zorluoğlu da sel ve heyelan bölgesinde incelemelerde bulundu.