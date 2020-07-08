Doğu Karadeniz'de sağanak etkili oluyor (2) - Son Dakika

Doğu Karadeniz'de sağanak etkili oluyor (2)

ŞANTİYEYİ SEL BASTI, 15 İŞÇİ KAÇARAK KURTULDUTrabzon'un Yomra ilçesinde sağanak, sel ve heyelanlara neden oldu.

ŞANTİYEYİ SEL BASTI, 15 İŞÇİ KAÇARAK KURTULDU

Trabzon'un Yomra ilçesinde sağanak, sel ve heyelanlara neden oldu. Gülyurdu mahallesinde yol inşaatı için kurulan şantiyeyi sel bastı, 15 işçi kaçarak kurtuldu. Korku yaşayan işçiler güvenli bölgeye sığındı. Şantiye çalışanı Ayhan Yakup Çebi, sel sularının aniden geldiğini görünce kaçtıklarını belirterek, "Sel aniden gelince korktuk. Biz de kaçarak kurtulduk" dedi.

Son Dakika: Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem oldu
Fatih Terim'den TFF'ye yabancı kuralı eleştirisi: Herkes hükmen mağlubiyetlere hazırlansın
Fenerbahçe'nin gündemindeki Sivassporlu Mert Hakan, 6 maçtır gol ve asist katkısı yapamıyor
EKİP OTOSU GEÇTİ, YOL ÇÖKTÜ

Yomra ilçesi Oymalı grup yolunda 6 noktada sel ve heyelan nedeniyle hasar oluştu. Oymalı deresinin taşması sonucu karayolunda farklı noktalarda asfalt çöktü. Jandarmaya ait ekip otosunun geçtikten saniyeler sonra yolda çökme meydana geldi. O anlar DHA kamerasına yansıdı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri kapalı yolları ulaşıma açmak için çalışma yürütüyor. Trabzon Büyükşehir Başkanı Murat Zorluoğlu da sel ve heyelan bölgesinde incelemelerde bulundu.


Trabzon, Yomra, İşçi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 20:08 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Doğu Karadeniz'de sağanak etkili oluyor (2) - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

15:45 Hız limitini aşan sürücünün gösterdiği korkunç gerekçe cezadan yırtmasını sağladı 15:21 "Aşk 101'deki Osman eşcinsel olarak kurgulandı" diyen Mahir Ünal'a dizi oyuncusu Kubilay Aka'dan cevap 15:00 Polise maskesiz yakalanan vatandaş, ceza kesilince kendisini tokatladı 14:49 HDP'den asgari ücret 3 bin lira olsun önerisi 14:03 Oyunculuk hayaliyle evden kaçan genç kızın başına gelmeyen kalmadı! Sokaklarda kaldı, taciz edildi, bıçaklandı 13:46 Otomobil satışında geçtiğimiz yıl pazarın %56'sını oluşturan dizel araçların oranı bu sene %42'ye geriledi 13:19 Tribüne çıkarak taraftar kovalayan Eric Dier'e 4 maç ceza verildi 13:16 Yolcu taşımacılığının efsane firması Varan, Türkiye yollarına geri döndü 13:14 Kocasını minibüste başka kadınla yarı çıplak halde basan kadın, öfkeden deliye döndü 12:20 Google, Facebook şifrelerini çalan 25 uygulamayı Google Play'den kaldırdı 12:00 Bakan Albayrak ve ailesine hakaret eden zanlının mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı: İroni yapmak istemiştim 11:49 3 yaşındaki kuzenine sigara içiren sorumsuz kuzenin ailesi ilk kez konuştu: Korktu, ağladı, çok pişman 11:38 Starbucks'ta Müslüman kadına ayrımcılık: Bardağına "Ayşe" yerine "DEAŞ" yazdılar 11:25 Hendek'teki fabrika neden patladı? İş güvenliği uzmanı facianın sebeplerini anlattı 09:58 Fenomen Duygu Özaslan'ın selülitli bikinili pozları sosyal medyada gündem oldu
Son Dakika: Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem oldu
00:06
Fatih Terim'den TFF'ye yabancı kuralı eleştirisi: Herkes hükmen mağlubiyetlere hazırlansın
23:52
Listeye beş il daha eklendi, asker uğurlamanın yasaklandığı il sayısı 24'e yükseldi
21:46
Bakan müjdeyi verdi! Türkiye, koronavirüs tedavisinde kullanılan Favipiravir ilacını üretecek
21:28
"Ölüm raporunda neden koronavirüs yazmıyor" diyen şahıs, başhekim yardımcısına saldırdı
19:52
İddia için 40 metrelik falezlerden denize atlayan Rus genç, hayatını kaybetti
19:29
Siyanürlü şerbetle anne ve babasını öldüren sanıktan tuhaf sözler: Cezaevinde sıkıldım
18:46
Aydınlı genç, çenesinden 420 gram tümör alınınca hayata yeniden döndü
18:41
Irak'ta Türkiye sınırındaki Metina Dağı'na Peşmerge konuşlandırıldı
18:05
Rum lider Anastasiadis'ten Türkiye'nin Doğu Akdeniz politikası için küstah sözler: Karşı koyacağız
17:00
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2020 02:56:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Doğu Karadeniz'de sağanak etkili oluyor (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]