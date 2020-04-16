Doğu Karadeniz'de sağanak yağış - Son Dakika

Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyrettiği Doğu Karadeniz Bölgesi sağanak yağışın etkisi altına girdi.



Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan değerlendirmelere göre, bugün bölge genelinde hava parçalı çok bulutlu, bölge genelinin akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgar batı ve kuzey batılı yönlerden orta kuvvette esecek.



Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Bayburt Kop Dağında sıfırın altında 1, Zigana'da da sıfır derece olarak kaydedildi. - BAYBURT