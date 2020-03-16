Doğu Karadeniz'de satılan konut sayısı yüzde 38,9 arttı

Türkiye'de 2020 yılı Şubat ayında satılan konut sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 51,4 artarak 118 bin 753 olurken aynı dönemde Doğu Karadeniz'de de yüzde 38,9 artarak 2 bin 686 oldu.



TÜİK Trabzon Bölge Müdürlüğü'nün derlediği bilgilere göre, 2020 Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre iller bazında incelendiğinde konut satışları Gümüşhane'de yüzde 86,8 artarak 99'a, Rize'de yüzde 84,1 artarak 313'e, Artvin'de yüzde 81,6 artarak 187'ye, Giresun'da yüzde 58,9 artarak 499'a, Ordu'da yüzde 24,0 artarak 827'ye ve Trabzon'da yüzde 21,4 artarak 761'e çıktı.



2020 Şubat ayında satılan konutlara ait satış şekli verilerinden TÜİK Trabzon Bölge Müdürlüğü'nce elde edilen bilgilere göre Gümüşhane'de satılan konutların yüzde 44,4'ü ipotekli satış olarak gerçekleşti. Satılan konutlardan Ordu'da yüzde 44,4'ü, Giresun'da yüzde 39,1'i, Rize'de yüzde 33,5'i, Trabzon'da yüzde 31,3'ü ve Artvin'de yüzde 31,0'ı ipotekli satış olarak gerçekleşti. Ayrıca aynı dönemde Türkiye'de satışı yapılan konutların yüzde 31,4'ü ilk satış olarak gerçekleşirken bu oran Artvin'de yüzde 60,4, Giresun'da yüzde 47,3, Ordu'da yüzde 45,9, Gümüşhane'de yüzde 45,5, Rize'de yüzde 39,6 ve Trabzon'da yüzde 30,7 olarak gerçekleşti.



Öte yandan Türkiye genelinde 2020 yılı Şubat ayında yabancılara satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,6 oranında artarak 4 bin 5 olurken Trabzon, 2020 Şubat ayında geçtiğimiz yılın ve ayların aksine yabancılara en fazla konut satışı yapılan ilk 10 il arasına giremedi. - TRABZON