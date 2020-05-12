Doğu Karadeniz'de sıcaklıklar artıyor - Son Dakika

Sıcaklıkların hissedilir derecede artacağı Doğu Karadeniz Bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek.

Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Karadeniz Bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde hissedilir derecede artacağı bölgede rüzgarın güney yönlerden orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık ise Bayburt'ta 22, Trabzon'da 23, Rize'de 25, Giresun'da 19, Artvin'de 26, Gümüşhane'de 25 derece olacak.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı ise Kop Kayak Merkezinde eksi 3 derece olarak kaydedildi. - BAYBURT