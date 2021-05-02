Doğu Karadeniz'de sis bulutlarının mest eden dansı - Son Dakika

Doğu Karadeniz'de sis bulutlarının mest eden dansı
02.05.2021 10:22
Doğu Karadeniz'de sis bulutlarının mest eden dansı Doğu Karadeniz Bölgesi'nin özellikle sahil kesiminde mevsimsel sıcaklıkların değişimleri nedeniyle bir kaç gündür etkili olan sis yörede seyrine doyum olmayan eşsiz manzaralar sunuyor.
Doğu Karadeniz'de sis bulutlarının mest eden dansı
ARTVİN - Doğu Karadeniz Bölgesi'nin özellikle sahil kesiminde mevsimsel sıcaklıkların değişimleri nedeniyle bir kaç gündür etkili olan sis yörede seyrine doyum olmayan eşsiz manzaralar sunuyor.
Bu manzaraların belki de en güzellerinden biri Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde yaşandı. Kemalpaşa ilçesine bağlı Üçkardeş köyü zirvesini kaplayan bulutların oluşturduğu eşsiz manzara, görenleri kendine hayran bıraktı. Amatör fotoğrafçı Emin Üçüncü, fotoğraf makinesiyle bu anı ölümsüzleştirdi. Hava sıcaklığının gün içinde ani iniş çıkış gösterdiği ilçede akşam saatlerinde etkili olan sis bulutları köyün zirvesinde görsel şölen sundu.
Son Dakika Hiçbir yerde yazmaz, ancak hepimizi ilgilendirir! İşte toplumsal düzen için uyulması gereken 7 kural Menajerinin Trabzonspor'a önerdiği Belhanda'ya yönetim onay vermedi, Abdullah Avcı 'alınsın' dedi 8 milyona satılan bile var! Marmaris'teki 'izole villa' fiyatları Avrupa'nın ünlü şehirleriyle yarışıyor Uğurcan Çakır, rekor bir bedelle İtalyan ekibi Inter'e transfer oluyor Tecavüz edip videoya almışlar! Teröristler genç kızı canlı bomba olmaya böyle hazırlamış Ünlü model Adriana Lima'ya attığı tweetle gündem olan Çağlar Ertuğrul aslında kimdir? Sınav sırasında maske çıkarılmasını protesto eden kız öğrenci ALES'e girmeyip salonu terk etti Bu kadarına da pes! Fenomen olmak uğruna 14 yaşındaki kızları öldüresiye dövdüler