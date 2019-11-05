Son Dakika Haberleri: Doğu Karadeniz'de soğuk, yerini sıcak havaya bıraktı
Son Dakika Güncel Doğu Karadeniz'de soğuk, yerini sıcak havaya bıraktı

Doğu Karadeniz'de soğuk, yerini sıcak havaya bıraktı

6 saat önce

DOĞU Karadeniz Bölgesi'nde geçen hafta sonu etkili olan kar yağışı ve soğuk hava yerini güneşli ve sıcak havaya bıraktı.

Doğu Karadeniz'de soğuk, yerini sıcak havaya bıraktı, System.String[]
DOĞU Karadeniz Bölgesi'nde geçen hafta sonu etkili olan kar yağışı ve soğuk hava yerini güneşli ve sıcak havaya bıraktı. Sonbahar ve kar güzelliğini bir arada yaşayan ve geçtiğimiz hafta kar nedeniyle yaylalarda mahsur kalan vatandaşlar da dönüş hazırlığına başladı.

Kar kalınlığının yer yer 20 santimetreyi aştığı yaylarda kalan yaylacılar, büyük ve küçükbaş hayvanlarını alarak köylerine iniyor. Doğu Karadeniz'de yılın ilk karını görmek isteyenler de yaylalara çıkıyor. Yılın ilk karını görmek için yaylaya çıkan Seykan Gülen, "Yılın ilk karının fotoğrafını yaylada bulunan komşularımız sosyal medyaya yükleyince heves ettim, yaylaya çıktım. Kar erimeye başladı. Dün burada kar ve tipi vardı şimdi ise güneş açtı. Bütün mevsimleri bir arada yaşıyoruz. Bu hafta havalar iyi gidecekmiş. Ben de bir hafta burada kalmayı planlıyorum. Yaylada beyaza bürünen dağları izleyeceğim" dedi.

'MAHSUR KALDIK'

Karın etkisini gösterdiğini anlatan Yusuf Gülen de "Hafta sonu yağan karla yaylada mahsur kaldık. Köye inemeyeceğiz diye endişelendik. İş makineleri ile yollar açıldı. Hava bir günde ısındı. Güneş gelince de kar eridi. Hava ısınınca bizde yaylada kalmaya karar verdik. Şimdi odun kırıyorum, burada konaklayacağız. Sonra yayladaki evimizi kapatıp, köyümüze geri döneceğiz" diye konuştu.

'YAYLALARI SEYREDİYORUZ'

Mahmut Ayar ise "Dün burada tipi, kar fırtına vardı. Bugün ise güneş var. Yaz son demlerini vuruyor. Dün, kar yağarken mahsur kalacağız diye endişelendik. Hemen aracımıza binerek yayladan indik. Buğun bir geldik ki hava harika. Şimdi karın süslediği yaylaları seyrediyoruz" şeklinde konuştu.


- Maçka
Karadeniz Bölgesi, Doğu Karadeniz, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 11:50 Kaynak: DHA
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