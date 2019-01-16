Doğu Karadeniz'de Toplam Konut Satışı Yüzde 19 Arttı

2018 yılı Aralık
ayında Türkiye
'de satılan konut sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,9 artarak 136 bin 845 olurken, aynı dönemde Doğu Karadeniz
'de yüzde 19,0 artış ile 4 bin 169 oldu. TÜİK Trabzon
Bölge Müdürlüğü'nün TÜİK veritabanından derlediği bilgilere göre, 2018 Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre iller bazında incelendiğinde konut satışları Ordu
'da yüzde 28,6 artarak bin 313'e, Artvin
'de yüzde 23,2 artarak 228'e, Trabzon'da yüzde 16,5 artarak bin 315'e, Giresun
'da yüzde 14,0 artarak 757'ye, Rize
'de yüzde 11,9 artarak 443'e ve Gümüşhane
'de yüzde 5,6 artarak 113'e çıktı.
Artvin'de satılan konutların yüzde 7,9'u, satılan konutlardan Ordu'da yüzde 6,2'si, Giresun'da yüzde 5,3'ü, Gümüşhane'de yüzde 4,4'ü, Trabzon'da yüzde 3,7'si ve Rize'de yüzde 2,9'u ipotekli satış olarak gerçekleşti. Ayrıca aynı dönemde bölge genelinde satışı yapılan 4 bin 169 konutun yüzde 58,0'ı ilk satış olarak gerçekleşirken bu oran Ordu'da yüzde 62,6, Rize'de yüzde 62,1, Giresun'da yüzde 61,3, Artvin'de yüzde 57,9, Trabzon'da yüzde 51,0 ve Gümüşhane'de yüzde 46,9 olarak gerçekleşti.
Trabzon yabancılara satılan konut sayısı yüzde 35,9 arttı
Türkiye genelinde 2018 yılı Aralık ayında yabancılara satılan konut sayısı yüzde 110,7 oranında artarak 4 bin 560 oldu. Trabzon ise Türkiye genelinde yabancılara en fazla konut satışı yapılan 10. il oldu. 2017 yılı Aralık ayında Trabzon'da yabancılara toplam 64 konut satılırken, bu yılın aynı ayında yüzde 35,9 oranında artarak 87 konut satışı gerçekleşti. 2017 yılı Ocak-Aralık döneminde Trabzon'da yabancılara toplam 978 konut satılırken 2018 yılının aynı döneminde bu sayı yüzde 37,4 oranında artarak bin 344'e yükseldi. - TRABZON