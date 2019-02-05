Doğu Karadeniz'de Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 558 Bin 779 Oldu

2018 yılı Aralık
ayı sonu itibarıyla Türkiye
'de trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,9 oranında artarak 22 milyon 865 bin 921 oldu. Doğu Karadeniz
'de ise aynı dönemde yüzde 3,4 oranında artışla 560 bin 986'ya ulaştı. TÜİK Trabzon
Bölge Müdürlüğü'nün Ulaştırma İstatistikleri veri tabanından derlediği verilere göre, Doğu Karadeniz Bölgesi
araç türü bakımından incelendiğinde oransal olarak en fazla artış yüzde 6,5 ile "Motosiklet
" araç sayısında olurken "Otomobil" türünde yüzde 3,6 oranında artış meydana geldi. İller düzeyinde bakıldığında 2018 yılı Aralık ayı sonunda trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre Trabzon'da yüzde 4,3 oranında artarak 193 bin 376'ya, Rize
'de yüzde 3,7 oranında artarak 79 bin 270'e, Ordu
'da yüzde 3,2 oranında artarak 134 bin 737'ye, Gümüşhane
'de yüzde 2,4 oranında artarak 24 bin 609'a, Giresun
'da yüzde 2,3 oranında artarak 90 bin 562'ye ve Artvin
'de yüzde 2,1 oranında artarak 38 bin 432'ye yükseldi.
Bir önceki yılın aynı ayına göre 2018 yılı Aralık ayı sonunda oransal olarak en fazla artan araç türleri incelendiğinde Trabzon'da "Traktör" sayısı yüzde 20,7, Ordu'da "Otobüs" sayısı yüzde 28,4, Giresun'da "Özel Amaçlı" araç sayısı yüzde 5,5, Rize'de "Traktör" sayısı yüzde 24,7, Artvin'de "Özel Amaçlı" araç sayısı yüzde 9,8 ve Gümüşhane'de "Motosiklet" sayısı yüzde 3,8 arttı. Diğer yandan "Otobüs" sayısı Artvin'de yüzde 14,4, Trabzon'da yüzde 8,7 ve Rize'de yüzde 5,4 azaldı.
2018 yılı Aralık ayında Türkiye'de 620 bin 504 aracın devri yapılırken Doğu Karadeniz'de 18 bin 014 araç devri gerçekleşti. Bu hususta Trabzon'da 6 bin 336, Ordu'da 4 bin 712, Giresun'da 2 bin 879, Rize'de 2 bin 499, Artvin'de bin 054 ve Gümüşhane'de 534 aracın devri yapıldı. Devri yapılan araçlar içinde otomobillerin oranı ise Türkiye'de yüzde 70,1, Doğu Karadeniz'de 60,3, Ordu'da yüzde 63,8, Trabzon'da yüzde 63,2, Gümüşhane'de 60,7, Giresun'da yüzde 58,4, Rize'de yüzde 52,2 ve Artvin'de yüzde 51,2 olarak gerçekleşti. - TRABZON