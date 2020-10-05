Doğu Karadeniz'de tüketici fiyatları yüzde 0,93 arttı - Son Dakika

Doğu Karadeniz'de eylül ayı tüketici fiyatlarında 0,93 artış gerçekleşti.

TÜİK Trabzon Bölge Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, TÜİK Trabzon Bölge Müdürlüğü'nün Fiyat İstatistikleri veritabanından derlediği bilgilere göre Doğu Karadeniz'de Tüketici Fiyatları (TÜFE) 2020 yılı Eylül ayında, aylık yüzde 0,93 artarken yıllık da yüzde 12,07 oranında arttı.

Aynı dönemde ülke genelinde TÜFE aylık yüzde 0,97 artarken yıllık da yüzde 11,75 oranında artış gösterdi.

Doğu Karadeniz bölgesi, 2020 yılı Eylül ayında aylık yüzde 0,93 artış ile İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) 2. düzeyde bulunan 26 bölge içerisinde en yüksek artış gösteren 14. bölge olurken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,07 artış ile en fazla artış olan 11. bölge oldu.

Giyim ve ayakkabı grubunda aylık 3,56 düşüş gerçekleşti

Bölgeden 2020 yılı Eylül ayında TÜFE'de yer alan ana harcama gruplarından bir önceki aya göre "mobilya, ev aletleri ve ev bakım hizmetleri" grubunda yüzde 3,25, "ulaştırma" grubunda yüzde 1,82, "eğlence ve kültür" grubunda yüzde 1,43, "konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar" grubunda yüzde 1,34 ve "gıda ve alkolsüz içecekler " grubunda yüzde 1,05 artış gerçekleşirken, "giyim ve ayakkabı" grubunda yüzde 3,56 azalma oldu.

Gıda ve alkolsüz içecekler grubunda yıllık yüzde 15,01 artış oldu

Doğu Karadeniz bölgesinde 2020 yılı Eylül ayı itibarıyla bir önceki yılın aynı ayına göre TÜFE'de yer alan ana harcama gruplarından "çeşitli mal ve hizmetler" yüzde 32,18, "gıda ve alkolsüz içecekler" yüzde 15,01, "lokanta ve oteller" yüzde 11,77, "ulaştırma" yüzde 11,74 ve "mobilya, ev aletleri ve ev bakım hizmetleri" yüzde 11,73 arttı.

Bölgede hem ağustos hem de eylül ayında fiyatı derlenen 384 maddenin 252'sinin fiyatı bir önceki aya göre yükselirken, 83 maddenin fiyatı düştü.

Aynı dönemde 49 maddenin fiyatı ise değişmedi.