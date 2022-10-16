DOĞU KARADENİZ'DE 'VARGİT' ÇİÇEKLERİ AÇTI; YAYLACILAR DÖNÜŞE GEÇTİ - Son Dakika
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DOĞU KARADENİZ'DE 'VARGİT' ÇİÇEKLERİ AÇTI; YAYLACILAR DÖNÜŞE GEÇTİ

16.10.2022 13:14

DOĞU Karadeniz yaylaları, sonbahar mevsiminin gelmesiyle 'vargit' olarak bilinen mor ve beyaz renkli çiçeklerle kaplandı.

DOĞU Karadeniz yaylaları, sonbahar mevsiminin gelmesiyle 'vargit' olarak bilinen mor ve beyaz renkli çiçeklerle kaplandı. Yazın hayvanlarıyla yaylaya göç edenlerin dönüşünün habercisi olan vargit çiçeklerinin açmasıyla köye dönüş de başladı.

Trabzon'un Köprübaşı ilçesine bağlı Taşlı Yaylası'na ilkbaharda göç edenlerin çoğu havaların soğumasıyla dönüş yolunu tuttu. Vargit çiçekleri ile renklenen yaylalarda dönüş yoluna giren yaylacılar, hayvanlarıyla birlikte yaklaşık 5 saatlik yürüyüş sonrası köylerine indi.

'BU ÇİÇEKLER YAYLALARIN TAKVİMİDİR'

Hayvancılıkla uğraşan Hüseyin Hancı, 'Mayıs ayında yaylaya geldim. Hayvanlarım var burada bir işletmem var. Bu çiçekler o aylarda da açar. Mayıs aylarında açan bu çiçeğe 'vargel' çiçekleri deriz. Yayla zamanının geldiğini doğa bize söyler. Bu aylarda açan aynı çiçeğe de 'vargit' deriz. Yayla zamanının bittiğini söyler bu çiçekler de bize. Bu çiçekler yaylaların takvimidir. Vargit çiçeklerinin açmasıyla herkes yaylalardan gitti. Biz kar yağana kadar buradayız. Hayvanlarımız burada rahat ediyor. Kaçkarla'ra kar yağdı. Yakında buraya da yağar? dedi.

'KAR YAĞANA KADAR BURADA KALACAĞIM'

Hasan Genç ise, 'Vargit çiçeklerinin açması yayla zamanının bittiğinin göstergesidir. Ama ben kar yağana kadar burada kalacağım. Ağustos ayının sonlarında açmaya başlarlar. Ben hayvanlarımı alıp buraya geldim. Çiçeklerin açması çok güzel bir manzara sunuyor bize' diye konuştu. (DHA)

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Kaynak: DHA

Karadeniz, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel DOĞU KARADENİZ'DE 'VARGİT' ÇİÇEKLERİ AÇTI; YAYLACILAR DÖNÜŞE GEÇTİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: DOĞU KARADENİZ'DE 'VARGİT' ÇİÇEKLERİ AÇTI; YAYLACILAR DÖNÜŞE GEÇTİ - Son Dakika
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