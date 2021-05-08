Doğu Karadeniz'de yarın fırtına bekleniyor - Son Dakika

Doğu Karadeniz'de yarın fırtınanın etkili olması öngörülüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Doğu Karadeniz'de yarın günün ilk saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatı yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına bekleniyor. Fırtınanın aynı gün öğle saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Ulaşımda aksamalar başta olmak üzere muhtemel olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerekiyor.