Doğu Karadeniz'de yarın için kuvvetli fırtına uyarısı - Son Dakika

Doğu Karadeniz'de yarın kuvvetli fırtına bekleniyor.

Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Doğu Karadeniz'de rüzgar, yarın sabah güney ve güneydoğudan iç kesimlerde fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına şeklinde esecek.

Fırtınanın, 23 Ocak Pazar günü gece etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Kar örtüsünün olduğu yerlerde çığ riski, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ile ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli davranılması gerekiyor.