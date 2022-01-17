Doğu Karadeniz'de yarın kuvvetli fırtına bekleniyor.
Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Doğu Karadeniz'de rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50- 75 kilometre/saat) fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği bildirildi.
Fırtınanın, salı günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesinin beklendiği belirtilen açıklamada, ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli olunması istendi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Doğu Karadeniz'de yarın kuvvetli fırtına bekleniyor - Son Dakika