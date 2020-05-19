Doğu Karadeniz?de yaş çay hasadı başladı - Son Dakika

Doğu Karadeniz?de yaş çay hasadı başladı

DOĞU Karadeniz'deki Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde, 830 bin dekar alanda 1 milyon üretici aile tarafından yapılan yaş çay üretimi bugün başladı.

Doğu Karadeniz?de yaş çay hasadı başladı, System.String[]

DOĞU Karadeniz'deki Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde, 830 bin dekar alanda 1 milyon üretici aile tarafından yapılan yaş çay üretimi bugün başladı. Çay bahçelerine giren üreticiler, koronavirüs tedbirleri ile ilk çay hasadını yaptı. Büyükşehirlerden gelecek sayıları 20 bini aşan çay üreticileri de bu gece yarısından itibaren kente girmeye başlayacak.

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde 4 ilde yapılan yaş çay hasadı bugün başladı. Yıllık 1 milyon 100 bin ila 1 milyon 300 bin ton arasında değişen miktarda ürün elde edilen yaş çayda üreticiler bahçelerine girerek ilk hasadı gerçekleştirdi. Koronavirüs salgını nedeniyle Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR), 44 maddelik acil eylem planı oluşturdu. Plan kapsamında, çay hasadından satışına, nakliyesinden üretim aşamalarına kadar tedbirler alındı. Üretici ve çalışanların sorunsuz hasat dönemi geçirmelerinin amaçlandığı plan, çay eksperleri tarafından üreticilere anlatıldı. Bu yıl koronavirüs nedeniyle sınır kapılarının kapatılması ile 40 bin dolayında yabancı işçinin bölgeye gelememesi ile üreticiler, ailece bahçelere girerek çay hasadını gerçekleştiriyor.

'AİLECE TARLAYA GİRDİK'

Çay üreticisi Suzan Şamlı 'çayı nasıl toplayacağız' diye dert edindiklerini ancak kendilerinin ailece bahçeye girerek hasat yapmaya başladıklarını söyledi. Şamlı, 'Hastalıklarım dolayısıyla bahçeye giremiyordum, işçiye toplatıyorduk ama bu yıl işçi gelmeyince yeniden bahçedeyiz, yavaş yavaş toplayacağız, bitireceğiz' dedi.

Kadir Şamlı da 'Girdik artık bahçeye, bundan sonra sıkıntı olmaz inşallah. Maskemizi de taktık, önlemlerimizi aldık, dikkatli davranarak hasadı tamamlayacağız. Önceleri yabancı işçiye toplatıyorduk, bu yıl işler böyle bolunca mecbur kaldık bahçeye girdik. Artık eskiye dönüş oldu, aile tarımı olan çay kendini buldu' diye konuştu.

Berk Şamlı ise 'Anne babama yardım etmek hem de çayımıza sahip çıkmak için bu yıl bende çay bahçesine girdim. Bölgenin geleceği çay ve bu tarımı hep birlikte yaparak sürdüreceğiz' ifadelerini kullandı.

BU YIL YABANCI İŞÇİ GELEMEDİ

Çay tarımında koronavirüs tedbirleri kapsamında, sınır kapılarının kapatılması nedeniyle 40 bin yabancı uyruklu işçinin ülkeye giremeyecek olması, büyükşehirlerden gelmek isteyen yaklaşık 100 bin üreticinin de kente girişlerinin yasaklanması ile çay hasadı için işçi arayışı başlamıştı. İçişleri, sağlık ile tarım ve orman bakanlıkları koordinesinde 4 ilin valilikleri ve ilgili kuruluşların temsilcilerinin gerçekleştirdiği toplantılarda çay hasadı için üreticilere izin çıktı. Karar, önceki hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı.

20 BİN ÜRETİCİ GELİYOR

Çay üreticileri, İçişleri Bakanlığı'na başvurarak izin belgelerini almaya başladı. Sayıları 20 bini aşan çay üreticisinin 20 Mayıs günü giriş yapmaya başlayacağı Rize'de alarm verildi. Rize-Trabzon il sınırında geniş güvenlik önlemleri alınacak, takviye polis, jandarma ve sağlık ekipleri görevlendirilecek. İl Pandemi Kurulu'nca kent girişinde sağlık kontrolünden geçirilecek üreticiler, bir hafta evlerinde karantinada kalacak. Evlerinde kalanların temel ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek ekiplerince karşılanacak. Rize İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri de 3 günde 20 bin dolayında gelmesi beklenen üreticilere günlük 1700 dolayında koronavirüs testi yapacak.

YAŞ ÇAY ÜRETİMİ

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde Rize, Artvin, Trabzon ve Giresun illerinde yaklaşık 830 bin dekar alanda 1 milyon üretici aile tarafından yapılan yaş çay tarımında yıllık 1 milyon 100 bin ile 1 milyon 300 bin ton arasında değişen miktarda ürün elde ediliyor. Üretilen yaş çayın 151'i özel sektör, 46'sı Çaykur'a ait fabrikalarda işlenerek, yılda ortalama 230 ile 250 bin ton arasında kuru çay elde ediliyor. Dünya Çay Komitesi'nin hazırladığı 'Dünya Çay Raporu' sonuçlarına göre, yılda kişi başı en çok çay tüketen ülkeler sıralamasında 3,5 kilogram ile Türkiye ilk sırada yer alıyor. Dünya çay üretiminde ise 2 milyon 270 bin ton ile Çin birinci, 1 milyon 210 bin ton ile Hindistan ikinci, 475 bin ton ile Kenya üçüncü, 329 bin ton ile Sri Lanka dördüncü, 250 bin ton ile Türkiye beşinci sırada yer alıyor.


Karadeniz, Trabzon, Rize, Çay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.05.2020 09:15 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Doğu Karadeniz?de yaş çay hasadı başladı - Son Dakika

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