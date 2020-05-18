Doğu Karadeniz'de yaş çay sezonu yarın açılıyor - Son Dakika

Doğu Karadeniz'de yaş çay sezonu yarın açılıyor

DOĞU Karadeniz Bölgesi'nde 4 ilde tarımı yapılan yaş çayda 2020 yılı hasat sezonu yarın açılıyor.

Doğu Karadeniz'de yaş çay sezonu yarın açılıyor, System.String[]

DOĞU Karadeniz Bölgesi'nde 4 ilde tarımı yapılan yaş çayda 2020 yılı hasat sezonu yarın açılıyor.

Çaykur Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim, düzenlediği basın toplantısında 2020 yılı yaş çay sezonunun yarından itibaren açılacağını duyurdu. 11 bin çalışanlarıyla kampanyaya hazır olduklarını ifade eden Alim, koronavirüs nedeniyle 44 maddelik eylem planı oluşturduklarını belirterek 'Koronavirüsten dolayı fabrikalarda birçok çalışmalar ve yenilikler yapıldı. 44 maddelik bir eylem planı hazırladık. Bu eylem planında alınması gereken tüm önlemler mevcuttur. Çay alım yerlerinde de benzer önlemler alınıyor. Bu sene çay eksperlerimizi, erken işe başlattık. Çünkü üreticilerimizin, alım yerlerine gelecekleri saatlerle ilgili çalışmalar yaptılar. Bu şekilde alım yerlerindeki yoğunluğu da azalmış olacağız. Herkesin randevusu belli, üreticilerimizin bu kurallara uyması gerekiyor. Yine kamyonlarla yaş çay çekilirken, hiçbir kamyon şoförü maskesi olmadan fabrikanın içine giremeyecek. Yine maskesi olsa da fabrikanın içindeki sosyal alanlarda dolaşmayacak. Eskiden yemekhaneden yemek yiyorlardı ancak bu sene buna izin vermeyeceğiz. Dışarıda çalışan eksperlerimiz de yemekhaneden faydalanamayacak. Yemekhanelerdeki masalar da bir buçuk metre mesafede olacak ve masalarda 1 veya 2 kişi oturacak. Bu kapsamda sadece çalışanımız değil bayilerimiz için de bazı değişiklikler yapmıştık. Satmış olduğumuz çay karşılığı verecekleri paranın bir kısmını birer ay ötelemiştik. Ancak bu süreç mayıs ayından itibaren normal seyrine döndü' dedi.

'63 BİN TONLUK BİR STOKLA KAMPANYAYA GİRECEĞİZ?

Kuru çay satışlarının son yılların en üst seviyesinde seyrettiğine dikkat çeken Alim, 42 bin tonun üzerinde bir satış olduğunu belirterek, '20 Mayıs itibariyle 63 bin tonluk bir stokla kampanyaya gireceğiz. Bu stok yılların en düşük seviyesidir.  Bu noktada çay alımında herhangi bir sıkıntı olmayacaktır. Hayrat Fidanlığı ve Çay Araştırma Enstitüsü'nde bazı yenilikler var. Çay Araştırma Enstitüsü'nü, Hayrat Fidanlığı'na taşıma ihtiyacı duyduk ve en kısa zamanda taşıma işlemi olacak. Bu şekilde çalışmalar da daha sağlıklı yürütülecek. Rize Pazarlama Bölge Müdürlüğü'nü de daha sağlıklı hizmet vermesi için paketleme fabrikamızın içine taşıdık. Çay satış mağazalarımızın birincisi genel müdürlük bahçesinde, ikincisi Tirebolu'da, üçüncüsü de Kemalpaşa'da açılıyor. Bunların da günlük satışı 10 bin liranın altında kalmıyor' ifadelerini kullandı.

'650 BİN TON ÇAY ALMAYI PLANLIYORUZ?

Alim, 2017 yılında 525 bin ton, 2018'de 732 bin ton, 2019'da da 750 bin ton yaş çay alındığını hatırlatarak, 'Bu yıl da bizim almamız gereken kota 650 bin ton civarındadır. Ancak üreticin mağduriyetini engellemek için en kadar alabilirsek alacağız. Kimseyi mağdur etmeden almamız gereken çayı alacağız. Üreticilerimizin, işi aceleye getirmeden bir anda çayı toplamaması gerekiyor. Bu durum çaya da zarar verir. Acele etmeden günlük kotamız neyse ona göre çalışalım. Çaykur'un günlük kotası 9 bin 100 tondur, bunun üzerine çıkınca çayı işleyemeyeceğiz ve çay yanacak, mille servete yazık olacak. Günlük kota neyse o kadar toplanmalıdır. Bu şekilde çayın tamamını alacağız. Çayın en güzel bekleyeceği yer tarladır.  En az 3 gün çay toplama randevusu var, her aile kendi çayını toplayabilecek. Çay alımında bir sıkıntı olmayacak. Bu yıl ki yaş çay kotamız 600 kilo olacaktır, bu da son yılların en büyük kotasıdır. Geçen sene 750 bin ton çay aldık, 140 bin ton kuru çay ürettik. Yılbaşı stokumuz 120 bin ton civarındaydı. Bugünkü stokumuz 63 bin ton civarında. Bu çay satılmasaydı kotayı 600 kilo yapamazdık. Koronavirüs nedeniyle tarihinde görülmemiş 40 bin ton çay satıldı' diye konuştu.


Karadeniz Bölgesi, Çay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.05.2020 12:12 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Doğu Karadeniz'de yaş çay sezonu yarın açılıyor - Son Dakika

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