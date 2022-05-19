DOĞU KARADENİZ'DE YAYLALARDA KAR SÜRPRİZİ - Son Dakika
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DOĞU KARADENİZ'DE YAYLALARDA KAR SÜRPRİZİ

19.05.2022 20:15

DOĞU Karadeniz Bölgesi'nde hava sıcaklığının aniden düşmesi ile birlikte yüksek kesimlerdeki yaylalar, yağan karla beyaza büründü.

DOĞU Karadeniz Bölgesi'nde hava sıcaklığının aniden düşmesi ile birlikte yüksek kesimlerdeki yaylalar, yağan karla beyaza büründü.

Rize'de sabah saatlerinden itibaren etkili olan soğuk ve yağışlı hava yüksek kesimlerde kar yağışı olarak etkisini gösterdi. Sahil kesimlerinde sağanak etkili olurken, hava sıcaklığının aniden düşmesi ile birlikte yüksek kesimlerdeki yaylalar, yağan karla beyaza büründü. Çamlıhemşin ilçesinde 1850 rakımlı Badara Yaylası'nda yaşayanlar da mayıs ayında kar sürprizi ile karşılaştı. Yaylada bulunanlar o anları cep telefonları ile kayda aldı.

Trabzon'da ise yüksek kesimli yaylalar yağan kar nedeniyle beyaz örtü ile kaplandı. Yeşil örtünün beyazla kaplandığı yaylalar da kar yağışı gün boyu aralıklarla etkili oldu.

DOĞU KARADENİZ'DE YAYLALARDA KAR SÜRPRİZİ
DOĞU KARADENİZ'DE YAYLALARDA KAR SÜRPRİZİ
DOĞU KARADENİZ'DE YAYLALARDA KAR SÜRPRİZİ
DOĞU KARADENİZ'DE YAYLALARDA KAR SÜRPRİZİ
DOĞU KARADENİZ'DE YAYLALARDA KAR SÜRPRİZİ
DOĞU KARADENİZ'DE YAYLALARDA KAR SÜRPRİZİ
DOĞU KARADENİZ'DE YAYLALARDA KAR SÜRPRİZİ
DOĞU KARADENİZ'DE YAYLALARDA KAR SÜRPRİZİ

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Kaynak: DHA

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