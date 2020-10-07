Son dakika! Doğu Karadeniz'de yol sorunlarının büyük bölümü komşulardan kaynaklanıyor - Son Dakika

Son dakika! Doğu Karadeniz'de yol sorunlarının büyük bölümü komşulardan kaynaklanıyor

07.10.2020 12:05

Son dakika haber... Doğu Karadeniz'de yol sorunlarının büyük bölümü komşulardan kaynaklanıyor Yörede komşusu için yerinden feragat etmeyen komşular mağduriyetlere yol açıyor Doğu Karadeniz Bölgesi'nde özellikle köy içi yollarda yaşanan ulaşım sorunlarının büyük bölümü komşulardan kaynaklanıyor.

Doğu Karadeniz'de yol sorunlarının büyük bölümü komşulardan kaynaklanıyor

Yörede komşusu için yerinden feragat etmeyen komşular mağduriyetlere yol açıyor

RİZE - Doğu Karadeniz Bölgesi'nde özellikle köy içi yollarda yaşanan ulaşım sorunlarının büyük bölümü komşulardan kaynaklanıyor. Yol sorunu nedeniyle cenaze ve hasta nakilleri başta olmak üzere büyük sıkıntılar yaşanıyor.

Bunlardan biri de son olarak Rize'nin Derepazarı ilçesinde yaşanırken, yıllardır komşusunun arazisinden yol için izin vermemesi nedeniyle 6 hanelik sokağa bir türlü yol verilemiyor.

İlçeye bağlı Eriklimanı mahallesinde yıllardır komşularının arazisinden yol geçmesine izin vermemesi nedeniyle 6 haneye yol yapılamıyor. Yıllardır yolsuz olan sokakta vatandaşlar Derepazarı Belediyesi'ni ikna etmeyi başardı. Kendilerine gelen başvuruyu değerlendiren Derepazarı Belediyesi, yol ve taş duvar yapımı için belediye meclisinden kararı çıkarttı. Ancak komşuları olan vatandaş arazisinden yol geçmesine müsaade etmediği için yol bir türlü yapılamadı.

Belediyeden yol için destek alabildikleri halde komşularının inadını kıramadıkları için kapılarına yol gelmediğini dile getiren Bünyamin Beyaz isimli mahalle sakini "Sıkıntımız komşularımızın yola müsaade etmemesinden kaynaklanıyor. Belediye yolun yapımı projesini ihale aşamasına kadar getirdi ve Meclis kararını çıkardı ama komşularımız yolun gelmesine karşı. Arazilerinden 2-3 metre kadar hafriyat alınacak, duvar ile birlikte bir yol oluşturulacak. Burada diğer komşularımız var. 3 konut daha var ve onların tek kullandıkları yol bu. Geliş noktasına bakarsanız yol olmadığı için bizim ev yapma imkanımız yok artık. Yol verecekler ki bizde yarım kalan inşaatımızı tamamlayacağız. Bizim gibi ev yapmak için bekleyenler de var ama komşularımız sayesinde yapamıyoruz. 6 hane bu yoldan yararlanacak" dedi.

'Yol'suzluktan dolayı evlerinin tadilatlarının yarıda kaldığını belirten Beyaz "Şuan biz mağduruz. Evimiz yarım kaldı. İnşaatı yolumuz olmadığından dolayı tamamlayamıyoruz" şeklinde konuştu.

Muhittin Beyaz isimli bir başka vatandaş ise rahatsızlandığında battaniye sarılarak araca kadar taşındığını dile getirerek "4 gün önce hastaneye battaniyeye sarıldım da getirildim. Buraya bir yol gelse iyi olurdu. Normalde belediyeden kararı çıkmış ama bizim Abbas bey biraz zorluk çıkartıyor. Şimdiye kadar çoktan olması lazımdı yani. 1 tüp almak için nereden nereye sırtımızda taşıyoruz. Hangi devirdeyiz?" ifadelerini kullandı.

Son dakika! Doğu Karadeniz'de yol sorunlarının büyük bölümü komşulardan kaynaklanıyor
Son dakika! Doğu Karadeniz'de yol sorunlarının büyük bölümü komşulardan kaynaklanıyor
Son dakika! Doğu Karadeniz'de yol sorunlarının büyük bölümü komşulardan kaynaklanıyor
Son dakika! Doğu Karadeniz'de yol sorunlarının büyük bölümü komşulardan kaynaklanıyor
Son dakika! Doğu Karadeniz'de yol sorunlarının büyük bölümü komşulardan kaynaklanıyor
Son dakika! Doğu Karadeniz'de yol sorunlarının büyük bölümü komşulardan kaynaklanıyor
Son dakika! Doğu Karadeniz'de yol sorunlarının büyük bölümü komşulardan kaynaklanıyor

Doğu Karadeniz Bölgesi, Derepazarı, Cenaze, Rize, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Son dakika! Doğu Karadeniz'de yol sorunlarının büyük bölümü komşulardan kaynaklanıyor - Son Dakika

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