Son Dakika Haberleri: Doğu Karadeniz'deki 3 ilde geceleri hava sıcaklığı sıfırın altına düştü
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Doğu Karadeniz'deki 3 ilde geceleri hava sıcaklığı sıfırın altına düştü

6 saat önce

Doğu Karadeniz Bölgesinde hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında seyrederken 3 ilde geceleri sıcaklık değerleri sıfırın altına düştü.

Doğu Karadeniz'deki 3 ilde geceleri hava sıcaklığı sıfırın altına düştü, System.String[]

Doğu Karadeniz Bölgesinde hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında seyrederken 3 ilde geceleri sıcaklık değerleri sıfırın altına düştü.


Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede hava parçalı, çok bulutlu geçecek. Hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında seyrederken rüzgar batı ve güney batılı yönlerden hafif kuvvette esecek.


Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Bayburt merkez ve Demirözü ilçesinde eksi 3, Aydıntepe ilçesinde eksi 5, Trabzon Altındere'de 4, Artvin Borçka'da sıfır, Giresun Alucra'da eksi 7, Gümüşhane Kelkit'te eksi 3 ve Rize Çayeli'de 3 derece olarak ölçüldü.


Gün içerisinde beklenilen sıcaklık değerleri ise; Trabzon'da 16, Artvin'de 15, Bayburt'ta 11, Giresun'da 16, Gümüşhane'de 13, Rize'de 17 derece.


Öte yandan bölgede sonbahar mevsiminin son günlerinde doğada çeşitli renklere bürünen yapraklar, birbirinden farklı desen ve motifleriyle ilgi çekiyor. Sonbahar mevsiminin en belirgin özelliklerinden biri doğadaki renk cümbüşü, ağaçların yaprakları yeşilden parlak sarıya, turuncuya, kırmızıya ve kahverengiye doğru renk değiştirirken ortaya görsel şölen sunuyor. - BAYBURT

Doğu Karadeniz, Trabzon, Bayburt, Artvin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 09:52 Kaynak: İHA
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