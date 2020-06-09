Doğu Karadeniz'deki işletmeler yeni normale hazırlanıyor - Son Dakika

Doğu Karadeniz'deki işletmeler yeni normale hazırlanıyor

Yeşil ve mavinin binbir tonunun hakim olduğu Doğu Karadeniz'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri sonrası normalleşme sürecinde yerli ve yabancı turistleri ağırlamak için Sağlıklı Turizm Belgesi başvuruları devam ediyor.

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Yeşil ve mavinin binbir tonunun hakim olduğu Doğu Karadeniz'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri sonrası normalleşme sürecinde yerli ve yabancı turistleri ağırlamak için Sağlıklı Turizm Belgesi başvuruları devam ediyor.

Tarihi ve turistik mekanlarının yanı sıra doğasıyla da ön plana çıkan bölgede, Kovid-19 salgını nedeniyle 2,5 aydır kapalı olan oteller, normalleşme süreci ile kapılarını müşterilerine açmaya başladı.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Doğu Karadeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Volkan Kantarcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Trabzon, Rize, Giresun, Artvin, Gümüşhane ve Bayburt'ta turizmin ekonomiyle eş anlamlı olduğunu söyledi.

Kantarcı, Doğu Karadeniz'e son yıllarda ciddi anlamda yatırımlar yapıldığına vurgu yaparak, "Otel, turizm seyahat acentesi ve restoranların yanı sıra yatırımcı ile turizm paydaşlarında bir artış oldu." dedi.

Kovid- 19 nedeniyle bölgenin turizm açısından etkilendiğini dile getiren Kantarcı, şunları kaydetti:

"Amacımız bu durumu en az hasarla atlatarak, turizm hareketini bir an önce başlatmak istiyoruz. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. İç turizm hareketliliğinin yanı sıra, yurt dışından da beklentilerimiz yüksek, direk uçuşların bir an önce ve mümkün olduğunca fazla planlaması büyük katkı sağlayacaktır. İlgili bakanlarımızdan, vekillerimize, il yöneticilerimizden ticaret ve sanayi odalarımıza kadar herkes bu konuda üzerine düşen görevi yerine getiriyor."

"Ciddi bir farkındalık yaratıldı"

Kantarcı, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un girişimleriyle oluşturulan Sağlıklı Turizm Belgesi'nin dünyada eşine az rastlanır bir belge olduğuna işaret ederek, "Bu belgeyle birlikte ciddi bir farkındalık yaratıldı. Avrupa ülkelerinde de Türkiye ile ilgili güzel bir algı oluşturuldu." diye konuştu.

Türkiye'deki otellerle restoranların bütün alanlarını, turizmle ilgili noktalarını güvenli ve sağlıklı hale getirdiklerine dikkati çeken Kantarcı, şöyle devam etti:

"Belgenin duyurulmaya başlanılmasından sonra otel yöneticileri ilgili firmalarla irtibata geçerek, kendi hazırlıklarını tamamlıyorlar. Dosyalar hazır olduktan sonra firmadan yetkililer gelerek, incelemelerini yapıyor. Eksiklikler varsa belli bir süre tanıyıp, yeniden denetimden geçirip, sertifikasyon süreci başlıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığının, bu süreçte gerekli girişimlerde bulunması Türkiye'nin aldığı tedbirleri anlatması bizim için bir avantaj oldu.Turizm sezonunun biran önce başlaması için hep birlikte çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

"Konuya ciddi olarak önem veriyorlar"

Kantarcı, Trabzon'da da 3 otelin Sağlıklı Turizm Belgesi aldığını belirterek, "Toplamda 13 işletme belge almak için başvuruda bulundu. Başvurular gelmeye devam ediyor. Bölgemizin daha güçlü görünmesi ve Bakanlığımızın da elini güçlendirebilmek için bu konu bizim için önemli. Süreç yeni ancak bunu hızlandırmak için otel yetkililerimiz ve tesisler konuya ciddi olarak önem veriyorlar. Rize, Giresun, Artvin ise önümüzdeki haftalarda başvuruların artacağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin Kovid-19 sürecinde her geçen ay bir önceki aya göre daha iyi bir durumda olduğunu ifade eden Kantarcı, "Doğu Karadeniz'e haziran ayının sonuna doğru yerli ve yabancı turistlerin geleceğine inanıyorum. O nedenle işletmelerimizin belgelerini bir an önce almaları gerekiyor. Belgenin temel kriteri önce sosyal mesafe, daha sonra hijyen, personel eğitimi ve denetim. Bu belgenin işletmelerimize ve bölge turizmine olumlu katkısının olacağına inanıyorum." diye konuştu.

Kantarcı, süreçle ilgili olarak turizm sezonu için TÜRSAB Doğu Karadeniz Bölge Başkanlığı olarak ciddi anlamda çalıştıklarını söyledi.

"Trabzon normalleşme sürecine hazır"

Yerli ve yabancı binlerce turistin tercih ettiği Trabzon'da Sağlıklı Turizm Belgesi alan bir otelde hazırlıklarını tamamlayarak, müşterilerini bekliyor.

Otel müdürü Muhammed Eraslan, hijyen algısına yönelik değişiklikler yaptıklarını belirterek, "Kovid-19 ile birlikte hijyen standartlarımızı revize ettik. Birçok konuda değişikliğe gittik." diye konuştu.

Eraslan, Trabzon olarak Orta Doğu turizmine yönelik çalıştıklarını ifade ederek, "Belge almak için gerekli süreci başlattık ve belge alan ilk otel olduk. Trabzon normalleşme sürecine hazır, misafirlerimizi bekliyoruz. Kovid-19 salgınının tamamen bitmesini diliyorum ve bu süreçte en fazla etkilenen biz olduk, umarım en çabuk da biz toparlanırız." ifadesini kullandı.

Doğu Karadeniz, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.06.2020 10:59 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Doğu Karadeniz'deki işletmeler yeni normale hazırlanıyor - Son Dakika

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