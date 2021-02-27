Doğu Karadeniz'deki Kovid-19 vaka artışlarının nedenini bulmak için bilimsel çalışma yapılacak - Son Dakika

Sağlık Bakanlığının haftalık açıkladığı her 100 bin kişideki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı verilerine göre, en yüksek oranların görüldüğü Karadeniz Bölgesi'ndeki Trabzon, Rize, Ordu ve Giresun'da vaka artışının önlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı ve KTÜ Farabi Hastanesi Merkezi Sterilizasyon Ünitesi Sorumlusu Prof. Dr. Faruk Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgedeki vaka sayılarının, diğer şehirlerden 3-4 kat fazla olduğunu, bunun düşürülmesi için alınan ek tedbirlerin önem taşıdığını söyledi.

Karadeniz Bölgesi'ndeki vaka artışının nedenlerinin tespiti için çalışma başlattıklarını bildiren Aydın, "Salgın sürecinde vaka sayısı olarak 11 ay boyunca diğer bölgelerden farklı çıkmadığımız halde son bir ay neden farklı çıktık? 'Son bir ayda bir şey olmuştur' diye düşündük. 'Acaba bölgemize yönelik özel bir varyant olabilir mi?' diye endişemiz oldu. Virüste biyolojik olarak, genetik olarak bir değişim var mı yok mu diye bölgede çalışan arkadaşlarla görüştük, bir ekip oluşturduk. Virüsleri izole edip bunların tam genetik analizlerini yapıp herhangi bir varyant şüphesi olup olmadığını ortaya çıkarmaya çalışacağız." dedi.

Aydın, bölgede ciddi bir tehlike olduğu gerçeğini insanların anlaması, vaka sayılarının düşürülmesi için herkesin üstüne düşeni yapması gerektiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Her ne olursa olsun insanlar önlemlere tam uyum gösterirlerse sayıların düşebileceğini öngörüyoruz. İnsanları mutlaka bu uyuma davet etmek gerekiyor. Bilimsel çözümlerle ilgili mücadeleyi başlattık, yürütüyoruz. Sağlık Bakanlığı da Karadeniz Bölgesi'ndeki vakaları mercek altına almış durumda. Ülke olarak topyekun, Karadeniz'deki yüksek sayının nereden kaynaklandığını ortaya koymaya çalışıyoruz. Bu bir tehlikedir, bu tehlikeyi hepimiz görelim ve buna karşı önlemlerimizi doğru alalım."

İl Sağlık Müdürü Usta'dan vatandaşlara "bilinçli davranın" uyarısı

Trabzon İl Sağlık Müdürü Hakan Usta da bölgedeki vaka artışının önüne geçilmesi için vatandaşlara çağrıda bulunarak, "Filyasyon ve aşı çalışmalarını devam ettiriyoruz ama hep bir tarafımız eksik kalıyor. İşte bu da vatandaş tarafı. Özellikle bütün kuralları, neyi neden yaptığımızı, neden yasakladığımızı veya vatandaş kendisini nerede, niçin sınırlaması gerektiğini artık bilinçli şekilde düşünmeli, bilmeli ve ona göre hareket etmeli." ifadelerini kullandı.

Usta, bölgedeki vaka artışlarının en büyük nedeninin toplu buluşmalar olduğunu vurguladı.

Bölgedeki diğer illerin sağlık müdürleriyle görüşmeler yaptıklarını anlatan Usta, cenaze ve taziyelerdeki buluşmaların vaka sayılarının artmasına yol açtığının, ayrıca ev ziyaretlerinde insanların maske ve mesafe kuralına uymadığının tespit edildiğini söyledi. Usta, özellikle vakaların belli aileler arasında kümelenmesinin de bunun kanıtı olduğunu dile getirdi.

"Aşıya güvenmeden maske ve mesafe kurallarına uygun hareket edilmeli"

"Bölgemizdeki bu sıkıntıların bir diğer nedeni, sağlıkçılar da başta olmak üzere aşı yapılanların kendini rehavete sevk etmeleri." diyen Usta, şöyle devam etti:

"Bu da çok önemli bir olay. Herkes aşıya güvenmeden maske ve mesafe kurallarına uygun hareket etmek durumunda. Diğer çok önemli neden de özellikle temaslı tespitlerinde sıkıntılar yaşamaktayız. Bir kısım insanlar temaslıları gizleme dürtüsü içerisinde. Oysa gizledikleri her bir temaslı, bu virüsün başkasına bulaşmasına yol açabilecek kişi olarak karşımıza çıkmakta. Dolayısıyla temaslının gizlenmemesi çok önemli. Kendi içlerinde olduğu için dönüp dolaşıp kendilerine ve sevdiklerine virüs bulaşmaya devam ediyor. Bu konunun bir şekilde vatandaşımız tarafından algılanması ve çözüme kavuşturulması gerekiyor."

Usta, vatandaşların bilinçli hareket etmesinin en büyük mücadele gücü olduğuna işaret ederek, "Sadece polisle, kollukla, yasaklarla insanların bu virüsten kurtulmasının önüne geçmek çok mümkün olamayabilir. Çünkü herkesin başına bir polis dikemiyorsun veya her sağlıkçıyı sürekli sahada tutamıyorsun. Vatandaşlar, bu bilinçle hareket ederse sıkıntımız daha az olacaktır." ifadelerini kullandı.

Kovid-19 ile mücadelede başlatılan "yerinde karar" dönemi kapsamında marttan itibaren il bazında kademeli normalleşme sürecinin hayata geçirilmesinin planlandığını anımsatan Usta, "Şu anki verilere göre Trabzon ve Karadeniz Bölgesi için 1 Mart belki erken bir tarih olarak görülebilir. Bunu ne kadar erkene çekebilirsek o kadar iyi." diye konuştu.