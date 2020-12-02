Doğu Karadeniz'den 11 ayda 1,2 milyar dolar ihracat gerçekleştirildi - Son Dakika

Doğu Karadeniz'den 11 ayda 1,2 milyar dolar ihracat gerçekleştirildi

02.12.2020 11:45
Doğu Karadeniz'den 11 ayda 1,2 milyar dolar ihracat gerçekleştirildi, System.String[]

Doğu Karadeniz'deki 4 ilden ocak-kasım döneminde yapılan ihracat, 1,2 milyar dolar oldu.

Doğu Karadeniz'deki 4 ilden ocak-kasım döneminde yapılan ihracat, 1,2 milyar dolar oldu.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, yaptığı yazılı açıklamada, Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane'den bu yılın 11 aylık döneminde 1 milyar 186 milyon 976 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini belirtti.

Söz konusu dönemde bölge ihracatının 960 milyon 750 bin 892 dolarlık bölümünün Trabzon'dan gerçekleştirildiğini aktaran Kalyoncu, Rize'den 139 milyon 510 bin 307, Artvin'den 51 milyon 328 bin 980 ve Gümüşhane'den 35 milyon 385 bin 969 dolarlık ihracat yapıldığını kaydetti.

Kalyoncu, bölgeden bu dönemde fındık dışındaki tüm sektörlerin toplam ihracatında yüzde 7 artış yaşandığını belirterek, "Ancak, 2020/2021 yılı fındık ihraç sezonunun geçen 3 aylık döneminde yurt dışı müşterilerin gerek koronavirüs kısıtlamalarının yol açabileceği olumsuzluklardan dolayı alımlarını azaltmaları, gerekse sezonun ilk aylarında alımların daha çok fiyatların düşük olduğu rakip ülkelerden yapılmasından kaynaklı nedenlerden dolayı fındık ihracatımızda yüzde 16 düşüş yaşanmıştır." ifadelerini kullandı.

Bölge ihracatında 645 milyon 340 bin 495 dolarla fındık ürünlerinin ilk sırayı aldığına işaret eden Kalyoncu, ikinci sırada 161 milyon 226 bin 205 dolarla yaş meyve sebze ürünlerinin, üçüncü sırada 109 milyon 135 bin 299 dolarla madencilik ürünlerinin ve dördüncü sırada da 100 milyon 24 bin 425 dolarla su ürünleri ve mamullerinin bulunduğunu vurguladı.

Kalyoncu, su ürünleri sektörü ihracatındaki artışın devam ettiğine de dikkati çekerek, sektörün 11 aylık ihracatının yüzde 56 artış ile 100 milyon 24 bin 425 dolara ulaştığını kaydetti.

Bölgeden 126 ülkeye ihracat gerçekleştirildi

Doğu Karadeniz'den bu dönemde 126 ülkeye ihracat yapıldığını ifade eden Kalyoncu, en fazla ürün gönderilen ilk 5 ülkenin sırasıyla Rusya Federasyonu, İtalya, Almanya, Gürcistan ve Çin Halk Cumhuriyeti olduğunu belirtti.

Kalyoncu, bu ülkelerden Rusya Federasyonu'na yapılan ihracatta yüzde 23, Gürcistan'a yapılan ihracatta da yüzde 13 artış yaşandığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Ayrıca, bölgeden yılın 11 aylık döneminde Çin Halk Cumhuriyeti'ne yapılan ihracat yüzde 4 artışla 89 milyon 451 bin 607 dolara ulaşmış, ABD'ye yapılan ihracat yüzde 26 artışla 23 milyon 35 bin 483 dolara ulaşmış, İngiltere'ye yapılan ihracat yüzde 6 artışla 13 milyon 588 bin 279 dolara yükselmiş ve Vietnam'a yapılan ihracat yüzde 19 artışla 9 milyon 193 bin 111 dolara ulaşmıştır."

Kovid-19 pandemisinin uluslararası piyasalardaki olumsuz etkileri nedeniyle, tüm ülkelerde ticaret hacminde yaşanan düşüşe rağmen bölge ihracatında bir kısım sektörler dışında ihracat artışının hız kesmemesinin kendilerini ümitlendirdiğini belirten Kalyoncu, şu ifadeleri kullandı:

"Bu zor dönemde ihracatçılarımızın hız kesmeden büyük özveri ile ihracat faaliyetlerine devam etmeleri ve Cumhurbaşkanlığımızın, bakanlarımızın ekonomiye yönelik düzenlemelerinin reel sektörü ayakta tutarak bu zor günlerin kısa zaman içinde geride kalmasına büyük katkı sağlayacağından hiç şüphemiz yoktur. Bu dönemde gerek reel sektöre ve gerekse ihracatımıza rekabet imkanı kazandıracak alanlarda ve özellikle lojistik alanında verilecek destekler reel sektörü güçlü tutarak ihracatımıza ivme kazandıracaktır. Özellikle finansman imkanlarına erişimin kolaylaştırılması ve vadesi gelmiş kredilerin ötelenmesi ihracatçımıza nefes aldıracak önemli adımlar olacaktır. Bu konuda yetkili makamların gerekli düzenlemeleri yaparak piyasaları rahatlatmaları bu zor dönemin hafif yaralarla atlatılmasına açısından büyük önem taşımaktadır."

Doğu Karadeniz, İhracat, Kasım, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Doğu Karadeniz'den 11 ayda 1,2 milyar dolar ihracat gerçekleştirildi - Son Dakika Ekonomi


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