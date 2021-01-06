Doğu Karadeniz'den geçen yıl 1,3 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirildi - Son Dakika

Doğu Karadeniz'den geçen yıl 1,3 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirildi

06.01.2021 11:45
Doğu Karadeniz'den geçen yıl 1,3 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirildi, System.String[]

Doğu Karadeniz'deki 4 ilden 2020 yılında yapılan ihracat 1,3 milyar dolar oldu.

Doğu Karadeniz'deki 4 ilden 2020 yılında yapılan ihracat 1,3 milyar dolar oldu.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, yazılı açıklamasında, Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane'den geçen yıl 1 milyar 319 milyon 80 bin 205 dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini belirtti.

Söz konusu dönemde bölge ihracatının 1 milyar 60 milyon 831 bin 478 dolarlık bölümünün Trabzon'dan gerçekleştirildiğini aktaran Kalyoncu, Rize'den 164 milyon 195 bin 399, Artvin'den 55 milyon 440 bin 764 ve Gümüşhane'den 38 milyon 612 bin 565 dolarlık ihracat yapıldığını kaydetti.

Kalyoncu, bölgeden bu dönemde fındık dışındaki tüm sektörlerin toplam ihracatında yüzde 8 artış yaşandığını belirterek, "Ancak bölge illerinden gerçekleşen yıllık bazda fındık ihracatında ise pandemi nedeniyle yurt dışı piyasalarda uygulanan kısıtlamalara bağlı talep daralması sonucu yüzde 18 oranında düşüş yaşanmıştır." ifadesini kullandı.

Bölge ihracatında geçen yıl 694 milyon 978 bin 741 dolarlık payı ile fındık ürünlerinin ilk sırayı aldığına işaret eden Kalyoncu, ikinci sırada 197 milyon 363 bin 78 dolarla yaş meyve sebze ürünlerinin, üçüncü sırada 128 milyon 370 bin 391 dolarla madencilik ürünlerinin ve dördüncü sırada da 108 milyon 539 bin 123 dolarla su ürünleri ve mamullerinin bulunduğunu vurguladı.

Kalyoncu, su ürünleri ve mamulleri sektörünün geçen yıl ihracatında yüzde 62 artış yaşandığına dikkati çekerek, söz konusu ihracatın 108 milyon 539 bin 123 dolara ulaştığını kaydetti.

Bölgeden 128 ülkeye ihracat gerçekleştirildi

Doğu Karadeniz'den geçen yıl 128 ülkeye ihracat yapıldığını ifade eden Kalyoncu, en fazla ürün gönderilen ilk 5 ülkenin sırasıyla Rusya Federasyonu, İtalya, Almanya, Çin Halk Cumhuriyeti ve Gürcistan olduğunu belirtti.

Kalyoncu, bu ülkelerden Rusya Federasyonu'na 213 milyon 151 bin 100 dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini bildirerek, söz konusu ülkeye yapılan ihracatta yüzde 28 gibi yüksek oranlı artış yaşandığını ve toplam ihracatın yüzde 16'sının tek başına Rusya Federasyonu'na gerçekleştirildiğini aktardı.

Trabzon, Karadeniz ihracatının yüzde 24'ünü sırtlandı

Trabzon'un da geçen yıl Karadeniz Bölgesi ihracatının yüzde 24'ünü tek başına gerçekleştirdiğine dikkati çeken Kalyoncu, "Karadeniz Bölgesinden 1 milyar dolar üzerinde ihracat gerçekleştiren tek il olmuştur. Ayrıca Trabzon, ülkemizden en fazla ihracat gerçekleştirilen iller sıralamasında 16. sıradaki yerini korumuştur." ifadesini kullandı.

Kalyoncu, pandemi baskısı altında daralan uluslararası piyasalara rağmen bölge ihracatında bir kısım sektörler dışında ihracat artışının hız kesmemesinin sevindirici olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Kovid-19 pandemisini kontrol altına alacak aşı konusunda her yeni günde yaşanan olumlu gelişmeler, 2021 yılının çok daha iyi bir yıl olacağı noktasına ümitlerimizi güçlendirmektedir. Bu olumlu gelişmelerin görülmeye başlanması ile 2021 yılında ihracatçılarımızın daha büyük bir şevkle ihracatımızı çok daha üst noktalara ulaştıracaklarından ümitliyiz. Bu vesileyle 2020 yılının zor şartları içinde ihracatçılarımızın hız kesmeden büyük özveri ile ihracat faaliyetlerine devam etmeleri, ülkelerine duydukları aşkın en büyük göstergesidir. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Bakanlarımızın bu özveriyi karşılıksız bırakmayarak yürürlüğe koydukları ekonomik tedbirler ve uygulamalar reel sektörü ayakta tutarak bu sancılı dönemin en kısa zaman içinde geride kalmasına büyük katkı sağlamıştır, kendilerine müteşekkiriz."

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Doğu Karadeniz Bölgesi, Karadeniz Bölgesi, Trabzon, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Doğu Karadeniz'den geçen yıl 1,3 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirildi - Son Dakika Ekonomi


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